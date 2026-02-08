Sciare a Cortina durante i Giochi Olimpici

Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, Cortina d’Ampezzo sarà il palcoscenico di uno degli eventi sportivi più attesi al mondo. In questo contesto straordinario, lo sci continuerà a rappresentare un elemento centrale dell’esperienza invernale della località, offrendo agli appassionati la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera olimpica approfittando delle numerose piste aperte, perfettamente innevate grazie alle ultime nevicate.

A febbraio e marzo l’attività sciistica prosegue con modalità di accesso e organizzazione dedicate, pensate per garantire funzionalità, sicurezza e qualità dell’esperienza, anche in una fase caratterizzata da una gestione del territorio diversa rispetto alle stagioni invernali tradizionali.

Per coloro che temono le difficoltà di transitare in paese a Cortina, non vi è nulla da temere: sciare durante il periodo olimpico a Cortina sarà possibile senza la necessità di alcun pass speciale. L’accesso alle piste può infatti avvenire attraverso alcuni punti strategici che consentono di evitare il centro del paese:

-l’area Faloria sarà raggiungibile tramite la SS48 delle Dolomiti in direzione Auronzo, Misurina e Passo Tre Croci, con parcheggio dedicato agli sciatori in località Rio Gere.

-le aree Lagazuoi, Col Gallina, 5 Torri e Pocol saranno accessibili dalla SS48 delle Dolomiti dal lato Livinallongo, oppure dal Passo Valparola dal lato Val Badia. Per gli sciatori sarà possibile parcheggiare presso la Funivia Lagazuoi, Bai de Dones e Col Gallina. L’area 5 Torri potrà essere raggiunta anche da Selva di Cadore, Colle S. Lucia e Val Fiorentina, attraverso Passo Giau e località Fedare, con possibilità di parcheggio presso il rifugio Fedare. Dall’area Lagazuoi / 5 Torri, grazie al Cortina Skyline, si raggiunge comodamente la skiarea di Pocol.

Nessuna variazione, o limitazione, è invece prevista per le aree di San Vito di Cadore, Auronzo di Cadore e Misurina, che resteranno pienamente operative per tutta la stagione.

Per i possessori di pass giallo restano valide le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Cortina d’Ampezzo: https://milanocortina2026.comune.cortinadampezzo.bl.it/mobilita/

In questi casi si consiglia l’utilizzo del servizio skibus, potenziato proprio in questo periodo per migliorare la gestione dei flussi e facilitare il collegamento con le piste.

In questo scenario, Cortina Skiworld, Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo, Misurina e San Vito di Cadore, conferma la volontà di mettere al centro i propri ospiti, con l’obiettivo di rendere possibile l’esperienza dello sci a Cortina anche in questo periodo, assicurando standard di qualità, accoglienza e attenzione verso gli sciatori.

Anche per questo, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, sarà introdotta il Courtesy Rate, tariffa di cortesia che prevede la riduzione del 20% su tutti i biglietti di valle giornalieri e plurigiornalieri validi a Cortina. Tale tariffa è stata pensata per accompagnare gli ospiti durante un periodo caratterizzato da variazioni operative necessarie allo svolgimento dei Giochi.

«Sappiamo che quest’inverno l’esperienza sugli sci sarà diversa dal solito, ricca di emozioni e di sport, ma anche segnata da alcune inevitabili restrizioni. Con il Courtesy Rate vogliamo rinnovare il nostro impegno a essere vicini agli sciatori, offrendo loro la stessa attenzione e accoglienza che da sempre contraddistinguono Cortina», dichiara Marco Zardini, Presidente di Cortina Skiworld.

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano una grande sfida organizzativa per Cortina d’Ampezzo, ma allo stesso tempo offrono un’occasione unica per valorizzare ulteriormente il territorio, che va saputa affrontare e vivere nel segno dello sport e delle Dolomiti, mantenendo lo stesso spirito che da sempre contraddistingue questa località unica nel mondo.