Delia Buglisi al Teatro Arcimboldi il 13 febbraio 2026

Dopo aver conquistato pubblico e critica a X Factor 2025, Delia Buglisi approda sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano il 13 febbraio 2026 con una tappa del suo nuovo tour, “Sicilia bedda”.

Cantautrice originaria di Paternò, in provincia di Catania, Delia Buglisi si è distinta nel talent show come una delle finaliste, classificandosi al terzo posto, grazie a una voce potente, intensa ed estremamente riconoscibile.

Nata il 2 dicembre 1999, classe 1999, Delia è laureata al Conservatorio e porta sul palco un progetto artistico solido e personale, frutto di una profonda formazione musicale.

Il tour Sicilia bedda rappresenta un viaggio sonoro e identitario che affonda le radici nella sua terra d’origine, fondendo il cantautorato italiano e il folk siciliano con influenze pop, R&B e soul.

Un racconto musicale autentico e contemporaneo, capace di unire tradizione e modernità, intimità e forza espressiva.