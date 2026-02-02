Guida alle mostre delle Olimpiadi: tra design, arte e antropologia alpina

Mentre Milano si trasforma nel palcoscenico dei Giochi Invernali 2026, la neve smette di essere solo un elemento agonistico per diventare un racconto culturale. Accanto alle gare e alle sfilate delle divise ufficiali, musei e istituzioni milanesi hanno dato vita a un calendario di eventi che esplorano l’universo alpino attraverso l’arte, il design e l’antropologia. È un invito a viaggiare “ad alta quota” tra le vie della metropoli, riflettendo sul paesaggio e sulle sfide ambientali del nostro tempo.

Triennale Milano: il design applicato alle sfide estreme

Fino al 15 marzo 2026, la mostra “White Out. The Future of Winter Sports” indaga il legame tra tecnologia e sport. Curata da Konstantin Grcic e Marco Sammicheli, l’esposizione raccoglie circa duecento oggetti realizzati tra il 1938 e il 2026. Attraverso nove sezioni tematiche, si analizza come l’attrezzatura e le architetture sportive si siano evolute per rispondere alle trasformazioni imposte dal cambiamento climatico, in un equilibrio tra ricerca industriale e scenari futuri.

Stefano Zardini alla Fabbrica del Vapore: un ponte tra Milano e le Dolomiti

Dal 13 febbraio al 13 aprile 2026, la Fabbrica del Vapore ospita “A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt”. Inserita nell’Olimpiade Culturale, la mostra celebra il fotografo ampezzano Stefano Zardini attraverso la sua trilogia: The Pioneers’ Passion, Snowland e Tracce. Il percorso, curato da Margherita Palli con la collaborazione degli studenti della NABA, mescola grafiche su archivi storici — inclusi materiali delle Olimpiadi di Cortina 1956 — e visioni contemporanee, analizzando la neve come una superficie da attraversare e trasformare.

MUDEC: un’indagine antropologica e scientifica sulla neve

Dal 12 febbraio al 28 giugno 2026, il Museo delle Culture propone “Il senso della neve”, un percorso interdisciplinare che unisce scienza, arte e antropologia. Curato da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, il progetto espone oltre 150 opere, spaziando dalla geometria dei cristalli di neve alle stampe orientali di Utagawa Kunisada, fino ai reperti etnografici delle culture artiche e della Terra del Fuoco. Il cuore della mostra è l’installazione site-specific di Chiharu Shiota nell’Agorà del museo, che arricchisce una riflessione profonda sull’impatto sociale del riscaldamento globale.

Il dinamismo di Armando Testa al Museo del Novecento

Per chi ama la comunicazione visiva, l’appuntamento è al Museo del Novecento con “Urrà la neve! Armando Testa e lo sport”. Curata da Gemma De Angelis Testa e Gianfranco Maraniello, la mostra ripercorre oltre trent’anni di attività del geniale pubblicitario. Manifesti e audiovisivi mostrano come Testa sia riuscito a sintetizzare in icone senza tempo la velocità e il gesto atletico, partendo dagli anni Cinquanta per arrivare ai grandi eventi mondiali, segnando profondamente l’immaginario collettivo.