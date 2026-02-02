Brera, la storica enoteca Cotti passa di mano, rilevata da una cordata di giovani imprenditori

Un pezzo di storia di Milano cambia proprietà, pur promettendo di mantenere intatta la sua anima. L’Enoteca Cotti, istituzione del quartiere Brera aperta nel 1906, passa dalla storica famiglia fondatrice a una cordata di giovani imprenditori guidata da Daniele Paolucci, fondatore del gruppo Le Coppelle.

Oltre un secolo di cultura e vino

Fondata come bottiglieria nei primi del Novecento e acquisita dalla famiglia Cotti nel 1952, l’enoteca è stata per decenni un punto di riferimento per l’élite culturale milanese. Tra i suoi scaffali Liberty hanno discusso e brindato artisti e scrittori del calibro di Arnaldo Pomodoro, Renato Guttuso, Indro Montanelli, Dino Buzzati e Gina Lagorio.

La saga familiare, partita dal Monferrato con il bisnonno Emanuele e passata per le intuizioni di Luigi e Giorgio Cotti, non scompare del tutto: la quinta generazione resterà rappresentata da Eleonora Cotti, garantendo continuità tra il passato glorioso e il nuovo corso.

Il rilancio: cucina, caveau e spirits

Il progetto di Daniele Paolucci punta a un rilancio che si muove in due direzioni, mantenendo però lo spirito conservativo degli arredi originali:

  • Enoteca con cucina: Il locale sarà aperto tutti i giorni. La selezione passerà dalle attuali 850 etichette a circa 2.000 entro la fine del 2026, con un forte focus sui vini europei. Tornerà la mescita e verrà introdotto un “cheese-bar”.

  • Sviluppo verticale: Le cantine sotterranee di 500 metri quadrati diventeranno un esclusivo caveau e la sede di un innovativo Wine Club.

  • Sviluppo orizzontale: L’enoteca si espanderà fino a raggiungere le 15 vetrine su strada. Una parte di questi spazi ospiterà il “Cotti Spirits”, un Boutique Bar dedicato alla degustazione e vendita di cocktail e distillati.

Nonostante le novità, resterà centrale la tradizione dei prodotti a marchio Cotti, che conta oggi 30 etichette tra vini e distillati provenienti da Toscana e Piemonte.

