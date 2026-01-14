Aeroporto Bresso, comitato “No scalo commerciale” convoca assemblea pubblica

Il comitato ‘Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale’ convoca un’assemblea pubblica per il 30 gennaio e ribadisce “la sua completa contrarietà all’integrazione dell’Aeroporto di Bresso nel progetto della Regional Air Mobility”.

Per questo, spiega in una nota “chiederà un impegno da parte di Enac Servizi Srl a non violare il protocollo d’Intesa del 2007”. Enac Servizi Srl – ricorda il Comitato – ha firmato con Enac un contratto di programma dal 2025 al 2027 “che prevede che dal primo febbraio 2026 l’Aeroporto di Bresso sarà affidato in gestione totale alla sua società la cui missione principale è quella di sviluppare la Regional Air Mobility (RAM), una rete nazionale di scali di aviazione generale come quello di Bresso. Qui un passaggio del documento”. “Questo progetto – denunciano – aprirebbe gli aeroporti demaniali statali territoriali a voli commerciali nell’ambito della mobilità aerea territoriale tramite l’utilizzo di velivoli di massimo 19 passeggeri con un raggio d’azione che varia dai 300 a 600 chilometri”.

Il protocollo in vigore dal 31 luglio 2007 invece, sottolinea ancora il Comitato nella nota “esclude tassativamente opere o interventi che configurino un potenziamento della capacità di traffico” e “lo stesso Piano di riassetto aeroportuale, redatto dall’Enac nel 2005, sottolineava come lo scopo fosse intervenire senza produrre impatti significativi sul territorio circostante ed escludendo qualsiasi modifica dell’utilizzo dell’infrastruttura o incremento di traffico e quindi anche di inquinamento acustico o atmosferico”.

L’assemblea pubblica, che segue il lancio della raccolta firme, è convocata il 30 gennaio alle 20.45 presso il Centro Civico in via Bologna, 38 a Bresso e saranno invitati i rappresentanti delle istituzioni che erano stati convocati all’audizione in Regione Lombardia avvenuta lo scorso 4 dicembre: i sindaci di Bresso, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cormano, Milano, il presidente di Parco Nord Milano, i promotori del Comitato Difesa del Parco Nord, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Milano e i rappresentanti di Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Enac Servizi Srl ed Enac.