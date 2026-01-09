BALENCIAGA E CORANO, la moda di Allah très chic è pronta a sfilare a Milano. Ecco lo stile Rama.

Si aspettava da tempo la collezione Landini della maison Aspesi, o l’Eskimo Moncler, il burqa Prada, il velo Valentino… ed invece…

La fashion week di Allah è appena iniziata sui social con la glorificazione glamour della cool lady, Rama, la first dama di New York, la moglie del sindaco islamico Mamdani, ora Icona della nuova sinistra mondiale: Rama, la moglie socialista, abbandona velo e burqa e propone  Corano e cappottone Valanciaga , rigorosamente  vintage: e dunque, adieu velo,   niente scarpe  working class, niente jeans bucati, o  keifah,  o maglioni Zara… ma tanti capi “logo no logo”, di lusso , di brand sconosciuti rigorosamente palestinesi e giordani. Ed è un  trionfo di like che sta affatturando  anche la damazz milanese radical chic:  il look di Rama  incomincia ad essere  celebrato  dalle stiliste tik toker italiane.

Vediamo ad esempio,  il profilo di “iconica”,    pseudonimo di una   signorina esperta di  street -moda che celebra e analizza il look della nuova militante  socialista e pro-pal: casco  furbetto di capelli neri,  stile  maschietta  alla  Scott Fitzgerald, (vedi anni 1920 età del jazz): su tik tok c’è anche il tutorial per il capello  in stile Rama. E poi  ecco  abiti  volanti, lunghi e  sognanti  e  così  adieu  alle odiose Snakers o Adidas. Ma stivaloni  neri da cow boy, molto costosi, non proprio da outlet, da euro 603.

Ma infine lei, un collo da cigno, tipo Audrey Hepburn e nessun labbro siliconato: seguiamo così il profilo  di Ludo ( ex precaria che racconta la sua  vita  e detesta reazionari e boomer) : stesso halleluja. “ I fanatici di estrema dx che ci reputano brutte sono avvisati” ci dice Ludo: ora c’è il look  glamour di Rama a vendicare  le bruttine.

Rama, icona stilosa  del Corano chic, è dovunque  su Tik tok e nei social:  e ovunque  sale una ode  musicale (il pezzo  rap” I am Mandami “)  intonato da influencer punkabbestia, stiliste stilose scappate di  casa, chiacchierone di moda pronta.  Addio dunque al look delle zatteranti pro pal alla  Greta: le facinorose studentesse Pro pal del liceo Manzoni e Parini e della Università Statale immerse nei maglioni Benetton , le dure femministote del corteo del sabato pomeriggio  in tenuta caki, le lesbo chic  di Torino e Roma con i gonnellomi rom… tutte  ora si sposano al glamour  di Rama.

Moda e Corano: Rama, sciuretta cool newyorchese certamente stupirà Lina Sotis  e farà presto proseliti. Salutiamo tatuaggi e anello al naso e meches arancioni,  l’eterea Rama già viene imitata dalle fazzolettate del Corvetto,  già  le stiliste milanesi no logo celebrano i suoi stivaloni socialisti di tendenza inpelle… E’ lei la new sciuretta cool, pronta per passare  senza un cambio di biancheria da una manifestazione pro Gaza alla prima della Scala. La Scavuzzo, la Boldrini, la Serracchiani, la Ferragni sono avvisate.

Già ci immaginiamo la aspirante sindachessa  Anna Scavuzzo o la genovese bionica Silvia Salis davanti allo specchio e dal parrucchiere…. Il look di Rama sarà adattissimo ai cortei metalmeccanici di Landini al venerdì… la militante sarà già pronta per il week end a Portofino o per la vasca a Cortina, già poco propensa  a stare nella fila dei neo poveri al Pane Quotidiano. Addio alla pasionaria Albanese o alla comandera dei centri sociali Ilaria… adieu allo sciatto casual della  svizzerotta Elly Schlein, la dama del futuro campo largo dovrà avere l’allure di una simil Hepburn a colazione da Tiffany. Cosi propone Rama su Tik Tok, il social che da dipendenza.

La radical chic islamica ha ora  la sua principessa Diana per sognare: vediamo i must. Niente maglioni  o giubbotti, niente sciarpine indiane colorate, molti abiti lunghi neri, e sempre un mazzo di fiori bianchi in mano… Ma cosa diranno i severi mullah di Torino del bon ton islamico ? I fratelli musulmani che aspettano di entrare nel  futuro campo largo per il rinnovo del sindaco di Milano? Che tengono le donne musulmane dentro uno steccato, lontane dagli uomini ?

Ma sarà veramente pia e  sottomessa al marito la profetessa Rama, lei, una specie di Lady Gaga ? E quando rimarrà incinta, si chiedono i  severi barbuti mullah  e i ciabattanti fondamentalisti ?

Ci dicono i ben informati di Tik Tok che Rama Duwaij  emerge ”come una boccata d’ aria nella politica  di New York. Lei illustratrice, intrattenitrice e ceramista, cresciuta a Dubaim Rama ha costruito una carriera che esplora l’identità e  la cultura”.

Hai capito, Ferragni? Altro che il Pandoro. ”Rama è un ponte tra la generazione Z , l’arte contemporanea e l’azione sociale”.

La moglie di Mandani è anche una cantante di talento, ci informa inoltre il profilo Syafruddin. Elodie e Annalisa sono  avvertite.

Lei e il marito Mandami sembrano però due prodotti del marketing politico progressista alla Mulino Bianco,  creati da qualche pubblicitario deviato… Rama e Mamdani formano una coppia politicamente corretta, che – raccontano Rama e il profilo Iconic evolution – si è incontrata su un sito di incontri per single e non in una manifestazione o in un salotto:  ma il duo pare  sospettosamente artificiale, quasi creato da Medjourney e Gemini Banana per babbei americani, un frullo radical chic che sembra uscito da un romanzo di Tom Wolfe. Comunque una picconata allo sciatto svizzero della Schlein e alle zatteranti Pro Pal… Sulla  futura Flottilla si andrà con un abito  lungo vintage e un mazzo di fiori bianchi, ci dice Lady Cool Rama.

Lui pacioso ma barbutello, lei  col corano in mano ma stilosa e coi famosi stivali neri.

Lavocedinewyork ci avvisa su Instagram: “Lui  in abito in velluto nero di fascia media, una cravatta ricamata che richiama una New York popolare e progressista, pezzi in prestito che ribadiscono un’estetica di circolarità.
La costruzione dell’immagine pubblica di Zohran Mamdani non passa solo dai discorsi o dalle prime decisioni amministrative, ma anche da un lavoro estetico preciso. A guidarlo c’è Gabriella Karefa‑Johnson, stylist con un curriculum professionale e politico che la rende una figura chiave per leggere questo debutto. È attraverso di lei che si capisce come Mamdani scelga di presentarsi al mondo.”

Sarà  dunque Gabriella Karefa‑Johnson a vestire la prossima candidata sindaco Scavuzzo a Milano? O sarà la bella e bionda Miss Querela a calzare i famosi stivaloni? ’Le sfilate della primavera estate progressista sono appena iniziate.

