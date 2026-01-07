Il commento di Luciano: anticipi della19a giornata di serie A

Buongiorno a chi legge e anche a chi no, avvio in infrasettimanale per l’ultimo turno del girone di andata. Tre gli anticipi di ieri, martedì 6 gennaio:

Pisa-Como 0-3

Il Como sbanca l’Arena Garibaldi contro un buonissimo Pisa. Ma nel primo tempo sono i toscani a rendersi più pericolosi, con il Como che non trova gli spazi necessari. Si chiude a reti bianche la prima frazione che, salvo alcuni squilli, non regala particolari emozioni.

L’approccio del Como cambia totalmente nella ripresa. La squadra di Fabregas scende in campo con altro piglio e l’ingresso in campo di Caqueret cambia la partita: il francese serve subito l’assist a Perrone per il vantaggio al 68′. Raddoppio che arriva in contropiede pochi minuti più tardi, con Douvikas. Nonostante il doppio svantaggio, il Pisa continua a crederci e, all’81’ guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Nzola, ma si fa ipnotizzare da Butez. Nel finale un’ingenuità di Coppola causa il penalty che regala il definitivo 3-0 per i lariani, che tornano a casa con 3 punti preziosi in chiave Europa.

–

–

Lecce-Roma 0-2

Gasperini ritrova i gol dei propri attaccanti. La doppietta rifilata al Lecce porta le firme di Ferguson e Dovbyk, ambedue pungolati a più riprese dall’allenatore della squadra stasera ospite. La Roma si impone di diritto contro un Lecce che mette in campo tanta quantità, e tanto furore agonistico, a fronte però di poca qualità. La compagine giallorossa prova a crescere dopo un periodo negativo e la sblocca al 14° minuto, mediante un’azione elaborata che libera Ferguson. L’attaccante fredda Gaspar con un ottimo movimento e gela il non impeccabile Falcone. Konan N’Dri in campo per il Lecce nella ripresa, che prova a creare qualcosa e mette un po’ in difficoltà la difesa della Roma. Pierotti si divora il gol dell’1-1 da subentrato, ma la squadra di Gasp sferra il colpo decisivo con Dovbyk, che poi si fa male. Per Dybala e soci, una vittoria che rilancia il morale della squadra e le permette di rimanere agganciata al gruppo di testa, anche se probabilmente dovrà concentrarsi più sulla lotta per il 4° posto che su quella per lo scudetto. Il Lecce non replica lo sgambetto, seppur parziale, alla Juventus e rimane in piena battaglia salvezza.

Sassuolo-Juventus 0-3

Al Mapei Stadium si è messa subito bene per i bianconeri, agevolati da uno sfortunato autogol di Muharemovic (ex di turno) che al 16′ mette in rete di testa, ma nella propria porta, su un bel cross di Kalulu dalla destra. Juve dominante nel primo tempo, grazie a una pressione alta e un Yildiz molto ispirato, i cui tentativi però si spengono contro un Muric altrettanto attento e insuperabile. David si vede a sprazzi, Koopmeiners schierato un’altra volta da difensore continua a non convincere al 100%. Ripresa, stessa musica, anzi, il Sassuolo giochicchia e la Juve pressa alta producendo azioni da gol. Tra il 62′ e il 64′ l’uno-due che decide la partita: prima David serve a Miretti l’occasione trasformata in gol, poi lo stesso canadese segna, sfruttando l’errore di Idzes. Tutti a festeggiare l’attaccante che aveva subito tante critiche, dopo il rigore sbagliato con il Lecce. Nel finale la Juve controlla e incassa i tre punti , per una volta senza polemiche.

Oggi alle 18,30 Napoli-H.Verona e Bologna-Atalanta, poi alle 20,45 le altre 3 partite in calendario: Parma-Inter, Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese

Domani le ultime due in posticipo, Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.

L’inizio del girone di ritorno inizierà il 10 gennaio con 4 anticipi, Udinese-Pisa, Como-Bologna, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, mentre 24 ore dopo è in calendario un attesissimo big match tra Inter e Napoli a S.Siro, domenica 11 gennaio ore 20,45. Una sorta di “singolar tenzone” dal cui esito potrebbero essere meglio definite le chances di scudetto delle due squadre che, attualmente, sembrano essere le maggiori candidate al titolo.

Buon pomeriggio a tutti.