Milano-Cortina 2026: al via il conto alla rovescia, manca solo un mese ai giochi

Manca un mese all’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il sipario si alzerà il 6 febbraio con una spettacolare cerimonia inaugurale allo stadio San Siro, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi concludersi il 22 febbraio con il gran finale all’Arena di Verona.

Il messaggio del Quirinale e il valore dello sport

Il 2025 si è chiuso con le parole del Capo dello Stato, che nel discorso di Capodanno ha sottolineato come lo sport sia un pilastro della crescita del Paese e un potente antidoto a violenza e droghe. Mattarella, che ha già accolto la fiaccola olimpica proveniente da Atene, ha ricordato l’eredità di Roma 1960 e l’importanza dell’inno italiano come simbolo di appartenenza, auspicando che i prossimi Giochi rinnovino questi momenti di orgoglio e inclusione.

Il viaggio della fiamma e l’omaggio ai campioni

Prosegue intanto il percorso della torcia olimpica. Dopo le tappe in Campania, il testimone è passato tra le mani di tedofori d’eccezione: a Pompei sono stati protagonisti Imma Cerasuolo e Sandro Cuomo, mentre a Scampia la fiamma è stata portata da Pino Maddaloni e Massimiliano Rosolino. Proprio questi campioni, insieme a Luca Piscopo (primo tedoforo napoletano), hanno recentemente reso omaggio al compianto Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, durante i funerali a Capodimonte, alla presenza di Giovanni Malagò, past president del Coni e guida della Fondazione Milano-Cortina.

Uno show stellare per un’olimpiade diffusa

La cerimonia al “Meazza”, curata dal Balich Wonder Studio, promette un cast di altissimo livello: sul palco sono attese le voci di Laura Pausini e Mariah Carey, con la partecipazione di Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. L’evento darà il via a un’edizione “diffusa” che coinvolgerà, oltre a Milano, le sedi di gara di Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. L’attesa per il grande spettacolo a cinque cerchi è quasi finita.