Sicurezza, Bernardo (FI): servono risposte, bisogna organizzare una manifestazione

“L’aumento dei fatti di cronaca sulla violenza dilagante anche in pieno centro a Milano non puo’ farci rimanere inerti. Basta chiacchiere. Occorre l’immediato ripristino della sicurezza con l’intervento anche dell’esercito.
Le Forze dell’Ordine , cui va tutto il nostro ringraziamento e rispetto per il lavoro quotidianamente svolto, devono poter essere sostenute. Poi in parallelo serve realizzare progetti di inclusione ed integrazione vera in tutti i quartieri. Non le chiacchiere ideologiche della sinistra. Progetti veri, strategia”: così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Luca Bernardo.
“Propongo per gennaio a tutto il centrodestra, alle associazioni di categoria, ai comitati di cittadini di scendere in piazza in ogni quartiere, alle associazioni di Milano per dire Stop. Vogliamo e pretendiamo sicurezza non chiacchere – prosegue -. E’ il mio invito perche’ si possa ritornare a vivere in questa citta’ senza paura. Alla sinistra che ci derideva parlando di Gotham city, chiedo di fare un minimo atto di umiltà e di stare nella realtà.
I salotti, si sa, sono piu’ comodi, ma lontani dal mondo reale. Quindi a quella sinistra oggi dico: ‘non e’ Gotham city. E’ Milano'”.
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845