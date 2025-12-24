Sicurezza, Bernardo (FI): servono risposte, bisogna organizzare una manifestazione

Notizie in evidenza
Milano PostLeave a Comment on Sicurezza, Bernardo (FI): servono risposte, bisogna organizzare una manifestazione

“L’aumento dei fatti di cronaca sulla violenza dilagante anche in pieno centro a Milano non puo’ farci rimanere inerti. Basta chiacchiere. Occorre l’immediato ripristino della sicurezza con l’intervento anche dell’esercito.

Le Forze dell’Ordine , cui va tutto il nostro ringraziamento e rispetto per il lavoro quotidianamente svolto, devono poter essere sostenute. Poi in parallelo serve realizzare progetti di inclusione ed integrazione vera in tutti i quartieri. Non le chiacchiere ideologiche della sinistra. Progetti veri, strategia”: così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Luca Bernardo.

“Propongo per gennaio a tutto il centrodestra, alle associazioni di categoria, ai comitati di cittadini di scendere in piazza in ogni quartiere, alle associazioni di Milano per dire Stop. Vogliamo e pretendiamo sicurezza non chiacchere – prosegue -. E’ il mio invito perche’ si possa ritornare a vivere in questa citta’ senza paura. Alla sinistra che ci derideva parlando di Gotham city, chiedo di fare un minimo atto di umiltà e di stare nella realtà.

I salotti, si sa, sono piu’ comodi, ma lontani dal mondo reale. Quindi a quella sinistra oggi dico: ‘non e’ Gotham city. E’ Milano'”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.