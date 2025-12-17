“Brinda al Nuovo Benessere”: alle Piscine Termali Theia un Capodanno rilassato tra acque calde, musica e sapori del territorio

Chianciano Terme invita a vivere l’arrivo del nuovo anno in una forma diversa, più autentica e leggera. Alle Piscine Termali Theia il Capodanno si celebra immersi nelle acque calde, tra vapori che avvolgono, musica dal vivo e un’atmosfera conviviale che trasforma la notte di San Silvestro in un’esperienza di benessere condiviso.
Niente abiti eleganti, niente corse tra un cenone e un brindisi: qui si festeggia in accappatoio. Gli ospiti devono portare solo costume e ciabattine, perché il resto lo fa l’acqua termale, insieme alla magia di una serata pensata per essere vissuta senza stress e senza formalità.
Dalle 21.00 alle 2.00, alle Piscine Termali Theia comincia una festa fatta di suoni, sapori e sensazioni uniche. Ci si avvolge nell’accappatoio, si entra nel vapore, e la notte comincia.
La serata si apre con il classico aperitivo di benvenuto e prosegue con una Cena a buffet che spazia fra i sapori della tradizione toscana: dai crostini toscani con fegatini sfumati al Vin Santo, le tartine di prosciutto di cinta senese e fichi, i flan di verdure di stagione, fino alla rinomata lasagna al ragù bianco di Chianina e brasato al Vino Nobile.
Non mancano i simboli della notte di San Silvestro: il cotechino con le lenticchie profumate al Chianti, e un dolce finale con i dolci toscani.
La colonna sonora è affidata a un Duo Live, che apre la serata con atmosfere soft e pop contemporaneo. Poi, avvicinandosi la mezzanotte, l’energia cambia: il ritmo cresce, i vapori diventano scenografia, le luci si riflettono nell’acqua e il duo lascia spazio al DJ set.
Una proposta che parla a tutti coloro in cerca di un Capodanno piacevole, diverso dal solito, dove la qualità dell’esperienza e il comfort diventano il vero lusso della serata.
L’ingresso include:
• Aperitivo di benvenuto
• Speciale Buffet Dinner
• Musica live
• Brindisi di mezzanotte
• Dj set
Informazioni e prenotazioni Terme di Chianciano
prenotazione@termechianciano.it – Tel. 0578 68501
Viale Roma 103 – Chianciano Terme (SI)
Per chi desidera soggiornare, le strutture ricettive del territorio possono essere prenotate tramite il Consorzio Chianciasì, che riunisce hotel e partner locali con proposte dedicate.
Info e prenotazioni su:
www.chianciasi.com – booking@chianciasi.com – Tel. 0578 64943
