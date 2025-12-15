All’Acquario Civico apre ‘MITLANTIDE’, la Milano sommersa di Marco Nereo Rotelli e Gala Rotelli

Le opere in mostra fino al primo marzo 2026

Fino al 1° marzo 2026 l’Acquario Civico ospita ‘Mitlantide’, un progetto artistico di Marco Nereo Rotelli e Gala Rotelli, promosso dal Comune di Milano – Cultura e curato da Riccardo Valentini, scienziato e Premio Nobel per la Pace 2023 con il gruppo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

La mostra propone una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso la visione di una Milano trasformata in un’Atlantide contemporanea, Mitlantide appunto. Ispirandosi al mito platonico della città inghiottita dall’oceano, i due artisti immaginano una Milano sott’acqua, dove tra alghe, pesci, oggetti galleggianti e parole poetiche riaffiora un messaggio di consapevolezza, in un percorso che mette in dialogo arte e sostenibilità.

Al centro dell’esposizione, otto grandi tele di Marco Nereo Rotelli raffigurano luoghi simbolici della città – dalla Stazione Centrale al Duomo, dal Castello Sforzesco a CityLife fino allo stesso Acquario Civico – completamente immersi sott’acqua, tra elementi naturali e oggetti di consumo come bottiglie, scarpe, barattoli. Sulla superficie pittorica si intrecciano versi poetici e scritture luminose, cifra distintiva dell’artista.

Il percorso prosegue con ‘Underwater’, installazione immersiva luminosa e sonora realizzata con il musicista Alessio Bertallot, autore della composizione ‘Dopo il diluvio’, e con le elaborazioni visive del designer Antonio Alfano. Tra arpe, riverberi e variazioni di luce, lo spettatore è immerso in un ambiente blu profondo e meditativo.

La parte dedicata a Gala Rotelli introduce uno spazio sensoriale e poetico: un ambiente onirico costruito con vetri e ‘oggetti significanti’ creati a partire da frammenti di plastica raccolti in mare. Le sue installazioni diventano micro-architetture pensate per favorire un momento di introspezione.

La domanda che attraversa l’intero progetto, “Do you still breathe?”, diventa l’emblema della mostra: un invito a tornare a respirare, a vivere, in un mondo che rischia di soffocare tra le proprie contraddizioni. ‘Mitlantide’ si presenta così come un’opera collettiva che unisce arte, scienza e poesia, ricordando che il cambiamento nasce sempre da un gesto di consapevolezza.