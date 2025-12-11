Fashion explorer: la moda che racconta i territori meglio del turismo

Dalle spedizioni di Ricci al film di Tornatore su Cucinelli, fino ai grandi brand che trasformano città, deserti e comunità in narrazioni visive: la moda sta diventando la nuova geografia sentimentale del mondo. E forse è proprio da qui che dovrebbe ripartire il racconto dell’Italia

La moda come linguaggio che ascolta i luoghi

La moda viaggia da sempre. Lo facevano gli artigiani del Settecento, lo fanno oggi i designer che raccolgono riferimenti tra Marrakech e Tokyo. Ma ciò che cambia è l’intenzione: non si “prende ispirazione”, si ascolta. Ogni tessuto diventa un luogo, ogni silhouette un’interpretazione, ogni dettaglio un segno di appartenenza.

E quando una collezione nasce da questo ascolto, si percepisce: non è un moodboard occidentale, è il racconto autentico di ciò che il viaggio ha davvero trasformato.

Le nuove capitali del turismo culturale creativo

Il turismo culturale – quello vero – si muove sempre più verso esperienze che intrecciano creatività e società. Le capitali della moda non sono solo Milano, Parigi o New York: oggi i nuovi orizzonti sono Lagos, Seoul, Tbilisi. Perché?

Perché lì la moda non è industria, è identità in fermento. È un modo diretto di capire economie nascenti, tensioni sociali, creatività senza filtri.Chi esplora questi luoghi lo fa con occhi aperti: la moda diventa un linguaggio di accesso al DNA di una comunità.

Il Fashion Explorer di Stefano Ricci

Il Fashion Explorer nasce qui, non come trend estetico ma come modo di attraversare il pianeta con occhi che non cercano il “bello” bensì il vero, perché la moda diventa mappa, archivio, bussola, un modo istintivo e insieme raffinato per leggere comunità, paesaggi e culture, come dimostra l’intuizione di Stefano Ricci, la maison fiorentina che ha trasformato il concetto di collezione in un viaggio reale – non una metafora né uno shooting travestito da avventura, ma spedizioni autentiche attraverso territori che parlano ancora il linguaggio originario della Terra, dalla Patagonia alla Mongolia, dal Perù alla Cambogia, dalla Namibia all’Egitto – con ogni luogo non come sfondo ma come perno narrativo, a ricordare che la moda può diventare una lente autorevole per leggere il turismo contemporaneo.

Tornatore e Cucinelli: il viaggio che nasce restando fermi

Tornatore, Cucinelli e il viaggio che non ha bisogno di spostarsi: per capire come la moda possa trasformarsi in racconto territoriale basta guardare il film di Giuseppe Tornatore dedicato a Brunello Cucinelli, un’opera che non “celebra” il brand ma racconta un luogo, perché Solomeo non è sfondo, è protagonista, è un organismo che genera estetica, etica e visione, e lì la moda smette di essere prodotto e diventa paesaggio culturale fatto di pietra, colline, mestieri e armonia, rivelando il viaggio più rivoluzionario di tutti, quello che non richiede chilometri ma profondità, e lasciando un messaggio inequivocabile: la moda è credibile solo quando non usa i territori ma li restituisce.

Quando i brand diventano narratori dei territori

Negli ultimi anni altri brand globali hanno scelto la strada più sorprendente: raccontare territori invece di usarli come scenografie.

Lo si è visto con Dior, capace di trasformare Marrakech, Lecce, Tokyo o Giza in autentici atti di diplomazia culturale che coinvolgono musicisti, artigiani e comunità locali, usando la moda come pretesto per far riaffiorare la memoria profonda dei luoghi; e lo si è visto con Louis Vuitton, le cui campagne sembrano capitoli di un diario di viaggio che attraversa l’Africa australe, la Cina rurale e isole lontane trasformandole in geografie emozionali.

Una stessa sensibilità attraversa i progetti di Moncler, che con spedizioni reali in Groenlandia o Alaska sposta la narrazione dal prodotto al rapporto fragile tra uomo e clima, e quelli di Hermès, dove i racconti visivi dedicati alle culture nomadi rifiutano l’estetizzazione facile e restituiscono alle comunità un ruolo centrale.

Anche Paul Smith segue questa traiettoria, viaggiando nelle periferie culturali del Giappone, tra treni locali, botteghe nascoste e paesaggi minori, quei luoghi dove la creatività non si mostra ma si rivela.

È un movimento globale, sotterraneo ma fortissimo: la moda come lente antropologica.E, a differenza di molte campagne turistiche, qui c’è ascolto, osservazione, profondità.

Un film che manca all’Italia: la visione per Dolce & Gabbana

E qui nasce dalla sottoscritta, spinta da una sincera ammirazione per Dolce & Gabbana e per il modo in cui hanno sempre celebrato i territori che amano, una visione che meriterebbe di diventare realtà: un film dedicato all’Italia, non come cartolina ma come viaggio sentimentale, un’opera che attraversi le dieci Italie che vivono nello sguardo dei

due stilisti e che nessun racconto istituzionale è mai riuscito a cogliere davvero, un’unica narrazione fluida che unisce la Sicilia barocca delle processioni e della luce tagliente alle colline dove il silenzio diventa religione, passando per i vicoli di Napoli dove la vita trabocca e per la malinconia industriale della Lombardia, per la ritualità arcaica della Sardegna, per la poesia rurale dell’Abruzzo, per le città d’acqua del Veneto che sanno essere intime quando il mondo non le guarda, un film che non cerca estetica ma verità, fatto di volti reali e musiche popolari, di abiti che non interpretano ma celebrano la vita, un’Italia carnale e imperfetta, piena di contraddizioni e di splendore, un’Italia che respira, che piange, che ride, che ama, un’Italia che non posa ma vive, e dove ogni stato d’animo diventa tessuto, forma, colore, gesto, un’Italia che solo Dolce & Gabbana possono trasformare in cinema perché ce l’hanno nelle mani, nella memoria, nel sangue.