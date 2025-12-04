Natale, 3 esibizioni della Fanfara Carabinieri nei quartieri

L’Arma dei Carabinieri porta nelle vie e nelle piazze di Milano l’atmosfera delle festività natalizie con la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e il suo repertorio di marce militari e brani della migliore tradizione musicale. Le note dei principali compositori risuoneranno tra il pubblico, avvolgendo la città in un ideale abbraccio musicale e accompagnandola verso le festività natalizie e di fine anno.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Servizi Civici e al Decentramento insieme all’Arma dei Carabinieri di Milano, si inserisce nel programma di valorizzazione dei quartieri ispirato al modello della “città a 15 minuti”. In questo contesto, proposte culturali e momenti di aggregazione, come la presenza della Fanfara, rappresentano occasioni importanti per rafforzare il senso di comunità e favorire la partecipazione delle persone.

La Fanfara del 3° Reggimento “Lombardia”, istituzione prestigiosa conosciuta in Italia e all’estero, affonda le origini nel 1820 con l’arruolamento dei primi militari trombettieri, allora chiamati ‘Trombetti’. Nel 1862 alla Legione Carabinieri Lombardia vengono assegnati i primi trombettieri a cavallo, che nel corso degli anni daranno vita alla Fanfara. Nel 1946 assume la denominazione di “Fanfara del 3° Battaglione”, poi modificata nel 2014.

Nel tempo, il termine “Fanfara” è rimasto legato al complesso bandistico in ambito militare. Nonostante l’organico attuale sia quello di una banda minore, la Fanfara svolge un’intensa attività concertistica anche all’estero, collaborando spesso con artisti di fama internazionale.

Programma

Municipio 7 – Venerdì 5 dicembre, ore 16.45 – piazza Selinunte

Municipio 4 – Sabato 6 dicembre, ore 11 – largo Marinai d’Italia

Municipio 1 – Giovedì 11 dicembre, ore 16.30 – corso Vittorio Emanuele II