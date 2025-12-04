Le novità di Trenord: orario invernale 2025/2026, nuove linee e potenziamenti in Lombardia, Piemonte e Ticino

Milano Post

L’orario invernale di Trenord, in vigore da domenica 14 dicembre, introduce importanti modifiche per pendolari e frontalieri, con l’obiettivo di superare le 2.400 corse giornaliere, anche in vista di Milano Cortina 2026.

🚇 Nuova metro leggera e potenziamento della cintura Sud

Le novità più significative riguardano i collegamenti nell’area metropolitana di Milano:

  • Nasce la linea S19 (Albairate – Milano Rogoredo): Questa nuova suburbana offrirà due corse all’ora per direzione, collegando le stazioni della Cintura Sud (Milano Romolo, Tibaldi – Bocconi, Scalo Romana) e garantendo l’interscambio con le linee M2, M3 e M4.

  • Aumento delle corse sulla Cintura Sud: L’offerta complessiva cresce da due a cinque corse all’ora tra S9 e S19, rendendo l’infrastruttura simile al Passante ferroviario.

  • Chiusura di Milano Porta Genova: La linea Alessandria-Mortara-Milano devia su Milano Rogoredo; la stazione di Milano Porta Genova chiude al servizio commerciale.

🇨🇭 Rimodulazione del servizio Como – Chiasso (TILO)

Per consentire il completo rinnovo della flotta (solo treni Caravaggio) sulla S11, il servizio transfrontaliero viene riorganizzato:

  • S11 (Rho – Como San Giovanni): Circolerà solo fino a Como San Giovanni (senza raggiungere Chiasso). Vengono aggiunte nuove corse serali.

  • S10 (Biasca – Como Camerlata): Il collegamento Como-Chiasso sarà garantito dalla linea TILO S10, che prolungherà il viaggio fino a Como Camerlata una volta all’ora.

  • Frequenza Como-Chiasso: La tratta transfrontaliera vedrà un’offerta di una corsa ogni 30 minuti sulla linea S10 (più quattro corse totali all’ora grazie a TILO S10, RE80, S40).

  • Alto Ticino: Nei fine settimana e festivi, la S10 prolunga il servizio fino ad Airolo, offrendo un collegamento diretto per le piste da sci.

🌐 Potenziamento interregionale (Piemonte e Liguria)

 

Grazie a un accordo interregionale, la direttrice Milano-Genova/Tortona vede un incremento significativo dei treni:

  • Milano-Alessandria-Asti: I treni Milano Centrale-Pavia-Alessandria vengono prolungati fino ad Asti (una corsa ogni due ore).

  • Frequenza Milano-Tortona: Grazie all’integrazione, si arriva a un treno ogni 30 minuti tra Milano Rogoredo e Tortona.

  • Milano Greco Pirelli – Stradella: Quattro corse prolungano a Piacenza, aumentando i collegamenti diretti a dodici. Il capolinea si sposta a Milano Porta Garibaldi.

✈️ Modifiche Malpensa e altre linee

 

  • Milano Cadorna-Malpensa (nuova RE54): Effettuerà la fermata di Milano Domodossola Fiera (nuovi orari di partenza: .26 e .56).

  • Potenziamenti orari su altre linee: Aggiunte nuove corse sulla Milano-Lecco (S8), Colico-Chiavenna, Milano-Domodossola e Milano-Brescia.

  • Como Lago: Tutte le corse tornano ad avere origine e destinazione a Como Lago.

