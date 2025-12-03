A Natale regala il benessere spettacolare di Monticello The Entertainment Spa

Una SPA che diventa un mondo incantato: giostra vintage, appuntamenti quotidiani con Elf on the Shelf e pacchetti regalo per donare un Natale di relax e meraviglia

C’è chi a Natale regala oggetti. E poi c’è chi regala emozioni: il dono di tempo, cura e stupore. Monticello The Entertainment SPA propone per queste festività un’idea regalo che unisce benessere, divertimento e pura meraviglia, un’esperienza da vivere da soli o in coppia, alle porte di Milano, dove la realtà supera la fantasia.

Per tutto dicembre il centro si trasforma in un mondo incantato, con una grande giostra vintage con cavalli, che si illumina e gira, diventando simbolo di un benessere che si rinnova e fa sognare. Accanto, un boschetto di abeti, un tappeto rosso e una casetta in legno che distribuisce cioccolata calda e dolci sorprese creano un percorso scenografico che accoglie e stupisce. Ogni dettaglio è studiato per restituire la sensazione di entrare in un piccolo mondo fatato, dove ogni gesto è pensato per sorprendere.

A rendere dicembre ancora più giocoso arriva Elf on the Shelf: ispirato alla tradizione di Natale con protagonista il piccolo e birichino aiutante di Babbo Natale, dal primo al ventiquattro dicembre nasce un vero e proprio calendario dell’avvento esperienziale, dalle mini sedute di massaggi, Christmas Zumba, rituali viso e corpo, assaggi di cioccolata calda, Thalasso Experience e Christmas Aufguss, fino a giornate con sconti speciali sugli ingressi e sui trattamenti.

Per chi cerca il regalo perfetto, Monticello mette in vetrina pacchetti su misura e la Wellness Card prepagata. Le proposte combinano ingresso SPA, massaggi, cerimonie e momenti conviviali, pensate per chi vuole sorprendere e coccolare:

MOMENTS FOR YOU → Ingresso SPA utilizzabile da lunedì a venerdì, senza limiti di tempo, oppure sabato, domenica e festivi con validità 4 ore + Massaggio da 25 minuti + Cerimonia di benessere

EXPERIENCE FOR YOU → Ingresso SPA utilizzabile da lunedì a venerdì, senza limiti di tempo, oppure sabato, domenica e festivi con validità 4 ore + Massaggio da 50 minuti + Cerimonia di benessere

DELICIOUS WELLNESS FOR TWO → 2 Ingressi SPA utilizzabili sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi senza limiti di tempo + Lunch Buffet per due + Cerimonia di benessere

SPA ESCAPE FOR TWO → 2 Ingressi SPA utilizzabili da lunedì a venerdì, senza limiti di tempo, oppure sabato, domenica e festivi con validità 4 ore + Massaggio di coppia da 25 minuti + Cerimonia di benessere

EMOTIONS FOR TWO → 2 Ingressi SPA utilizzabili da lunedì a venerdì, senza limiti di tempo, oppure sabato, domenica e festivi con validità 4 ore + Massaggio di coppia da 50 minuti + Cerimonia di benessere

TIMELESS SPA FOR TWO → 2 Ingressi SPA utilizzabili sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi senza limiti di tempo + 100 minuti di massaggi e trattamenti in una suite esclusiva e riservata con brindisi di bollicine + Cerimonia di benessere

Tutti i pacchetti includono telo, accappatoio, infradito e shopper e hanno validità dodici mesi.

La Wellness Card consente ricariche personalizzabili a partire da 150 euro e il credito può essere utilizzato per SPA, massaggi, bistrot e fitness.

Per chi desidera poi salutare il nuovo anno in modo spettacolare, Monticello propone l’evento di Capodanno La Fabbrica dei Sogni: il 31 dicembre il centro si trasforma in un mondo ispirato a “La Fabbrica di Cioccolato” dove benessere, spettacolo e atmosfera golosa si incontrano. Tra allestimenti scenografici, cerimonie sensoriali, trattamenti al cacao, musica e un ricco percorso food con aperitivo e cenone, la notte culmina con uno spettacolo suggestivo nelle vasche esterne e il brindisi di mezzanotte sotto le stelle. Per partecipare, sono disponibili due formule: l’ingresso con cena a partire dalle 18:00, oppure l’ingresso serale dalle 22:30 senza cena.

Monticello The Entertainment SPA è l’idea regalo che unisce relax e divertimento, pensata per chi vuole donare tempo di qualità, emozioni e un’esperienza inclusiva. Un dono per sé o per chi si ama, capace di sorprendere e rigenerare in ogni stagione.