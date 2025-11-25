inHUB 2025: design, ingegneria e innovazione si incontrano a Milano

Il 28 e 29 novembre 2025 torna a Milano la terza edizione di inHUB – Insieme per Crescere, l’appuntamento annuale dedicato al mondo del Consorzio HUB Engineering. Un evento che, anno dopo anno, si afferma come uno dei principali momenti di confronto tra imprese, professionisti e accademici impegnati nei settori dell’ingegneria, dell’innovazione tecnologica, del project management e della trasformazione digitale dei processi produttivi.
A ospitare il convegno sarà anche quest’anno il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, cornice ideale per due giornate di incontri, tavole rotonde e networking focalizzati sul tema centrale dell’edizione 2025: il legame tra design e produzione, reso possibile grazie all’ingegnerizzazione del progetto.
Un laboratorio di idee tra imprese, accademia e professionisti
Il format di inHUB conferma la sua vocazione: mettere in dialogo realtà diverse – aziende, ingegneri, architetti, project manager, esperti digitali – per creare sinergie e condividere casi studio, esperienze e visioni strategiche. Obiettivo dichiarato: trasformare le intuizioni in processi concreti e replicabili, capaci di innovare davvero la filiera dell’ingegneria.
Le due giornate saranno moderate dal prof. Aldo Norsa, riferimento nazionale nel settore della progettazione e dell’analisi dei mercati della costruzione.
Venerdì 28 novembre – Branding, internazionalizzazione e posizionamento dell’ingegneria
La prima giornata, riservata a soci e ospiti di HUB Engineering, si apre alle 16:00 con gli interventi introduttivi di Paolo Cattini (ERRE.VI.A.), in qualità di consorziata ospitante.
Il pomeriggio è dedicato a due grandi filoni tematici:
1. Ingegneria in vetrina: come i social media posizionano il brand
Una tavola rotonda che affronta il tema della reputazione digitale e degli strumenti necessari per valorizzare le competenze di progettazione nel mercato globale. Partecipano:
-
Arch. Stefano Materazzo – HUB Engineering
-
Ing. Marco Lombardi – Proger
-
Prof. Giuseppe Pedeliento – Università di Bergamo / Marketing Lhab
-
Ing. Andrea Dari – Ingegnio
2. Oltreconfine: strategie di internazionalizzazione delle società di ingegneria
Dall’ingresso nei mercati esteri al superamento delle barriere culturali e normative, la discussione approfondisce processi e strumenti per rendere competitiva l’ingegneria italiana all’estero. Intervengono:
-
Ing. Carmine Facchini – HUB International
-
Ing. Giovanni Passaro – HUB International
-
Ing. Alfredo Ingletti – OICE / FIDIC / 3TI Progetti
-
Ing. Paolo Orsini – IRD Engineering
A chiudere il pomeriggio, la Relazione del Presidente Consuntivo 2025 e la programmazione 2026, a cura di Ing. Massimo Facchini, presidente di HUB Engineering.
La giornata si conclude con la Cena di Gala, momento informale di scambio e relazione.
Sabato 29 novembre – L’ingegnerizzazione del progetto e l’impatto dell’AI
La seconda giornata, aperta al pubblico, si concentra sul cuore tecnico dell’edizione 2025: il rapporto tra progettazione, gestione dei processi e innovazione digitale.
Dopo la registrazione alle 9:00, i lavori iniziano con la tavola rotonda:
1. La regia del progetto: Project Management per il successo
Come qualità, tempi e costi possono essere governati attraverso metodologie avanzate di PM. Partecipano:
-
Arch. Andrea Radice – RICS / YARD REAAS
-
Ing. Luigi Gaggeri – Ordine degli Ingegneri di Milano
-
Ing. Alberto Parazzi – EOS Consulting
-
Arch. Emanuela Recchi – Recchiengineering
2. Il valore del controllo: cost management nei progetti complessi
Focus su strumenti e tecniche per una gestione economica efficace, con interventi di:
-
Ing. Giampiero Brioni – B&B Progetti
-
Dr. Emanuele Banchi – Associazione Italiana di Ingegneria Economica (AICE)
-
Ing. Massimiliano Pulice – RICS / CDP
-
Prof. Stefano Capolongo – Politecnico di Milano / JRP Costruzioni
3. Progettare con l’AI: innovazione, automazione, creatività
La tavola più attesa della giornata analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla progettazione ingegneristica, tra automazione dei processi, nuovi paradigmi creativi e scenari evolutivi. Partecipano:
-
Dr. Marco De Angelis – Gematica
-
Ing. Marco Baccaro – B&B Progetti
-
Ing. Federico Zanetti – CMB
-
Ing. Graziella Campagna – TeamSystem
La chiusura dei lavori è prevista per le 13:00.
Un ecosistema in crescita: partner e sponsor
Il convegno 2025 conferma una ricca partecipazione di sponsor e sostenitori: imprese di ingegneria, realtà della progettazione integrata, società di project governance, e aziende tecnologiche che sostengono lo sviluppo del settore. Tra gli sponsor Gold figurano realtà come Bizzarri, CNP, CADAC Group, KronosApp, Civelli Costruzioni, mentre tra gli Silver e Bronze spiccano nomi come Hydrogeo, PSC, Caparol, Groma, NQA, solo per citarne alcuni.
A testimonianza dell’autorevolezza dell’iniziativa, il patrocinio è stato concesso da OICE, UCSI, AICE, RICS e altre associazioni nazionali di riferimento per la progettazione e la gestione dei progetti complessi.
Un appuntamento da segnare in agenda
inHUB 2025 si conferma come un momento indispensabile per chi opera nei settori dell’ingegneria, dell’innovazione e del project management. Due giorni pensati non solo per informare, ma soprattutto per costruire relazioni, accendere collaborazioni e promuovere la crescita condivisa delle società che compongono il Consorzio HUB Engineering.
Le iscrizioni sono disponibili sul sito hubengineering.net.
Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.