MONTICELLO INAUGURA LA MAGIA DEL NATALE CON “THE ENTERTAINMENT CHRISTMAS”

Monticello Brianza, novembre 2025 – A Monticello The Entertainment SPA l’attesa del Natale si trasforma in un viaggio tra sogno e meraviglia. A partire da novembre e per tutto l’inverno, il centro benessere più amato alle porte di Milano accoglie gli ospiti in un’atmosfera incantata, dove ogni dettaglio racconta il lato più spettacolare del relax.

Protagonista assoluta dell’allestimento natalizio 2025 è una splendida giostra di cavalli vintage, installata tra le vasche esterne: un simbolo poetico e scenografico che cattura lo sguardo e diventa manifesto di una nuova idea di benessere, ciclico, dinamico e sempre in movimento.

Sabato 29 novembre 2025, Monticello The Entertainment SPA inaugura ufficialmente la stagione più magica dell’anno con “The Entertainment Christmas”, un evento serale che trasforma la SPA in un universo sospeso tra luci, musica e meraviglia, per uno spettacolo a 360 gradi: all’esterno, la giostra di cavalli vintage brillerà tra luci e vapori, diventando lo scenario di un sogno in movimento. Intorno, la SPA si trasforma in un’esperienza unica di benessere e divertimento, arricchita da giochi vintage che riportano a un mondo fatato di felicità, backdrop per foto, tappeto rosso e una casetta in legno dove sorseggiare bevande calde e profumate.

La musica, firmata dai CoolBoyz, animerà ogni angolo con performance itineranti: una band live che si muove tra le vasche e le aree relax, portando ritmo e leggerezza in un’atmosfera di pura magia. Non mancheranno poi cerimonie di benessere e aufguss tematizzati per la serata, studiati per accompagnare gli ospiti in un viaggio sensoriale tra calore, profumi e luci. Il bistrot offrirà un ricco aperitivo a buffet, organizzato su turni, per un’esperienza gustosa e conviviale.

Il pacchetto serale “The Entertainment Christmas” include l’ingresso alla SPA dalle 18:00 con telo, l’aperitivo a buffet e l’accesso a tutte le attività della serata. Un’occasione imperdibile per vivere in anteprima la magia del Natale firmata Monticello SPA.

Per informazioni e prenotazioni The Entertainment Christmas – Natale 2025 – Monticello Spa