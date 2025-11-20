Alberi monumentali: 476 esemplari, un patrimonio da tutelare di inestimabile valore

Lombardia
Milano PostLeave a Comment on Alberi monumentali: 476 esemplari, un patrimonio da tutelare di inestimabile valore

 ‘Gli alberi monumentali della Lombardia, un patrimonio da tutelare’ è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Brera di Milano alla presenza, tra gli altri dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi. “Gli alberi monumentali  – ha spiegato l’assessore Comazzi – rappresentano una parte viva della nostra identità: sono radici profonde della storia lombarda e testimonianze preziose del rapporto tra uomo, natura e territorio. Con il nuovo aggiornamento dell’elenco nazionale, Regione Lombardia si conferma tra le realtà più attente alla tutela del proprio patrimonio verde, grazie a un lavoro capillare portato avanti insieme ai Comuni e ai Carabinieri forestali, che ringrazio per l’impegno quotidiano. Gli alberi monumentali rappresentano infatti un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore, testimonianze viventi della storia, del paesaggio e dell’identità dei territori. “Qui Brera – ha sottolineato – celebriamo questo percorso con un convegno di altissimo livello e presentando una pubblicazione dedicata ad alcune delle nostre meraviglie arboree più suggestive: uno strumento di conoscenza, ma anche un invito a proteggere e tramandare un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini lombardi”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.