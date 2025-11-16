Una mostra racconta le storie nascoste nella cucina degli anime

Cultura e spettacolo
Clara MennellaLeave a Comment on Una mostra racconta le storie nascoste nella cucina degli anime

Gli “anime” sono cartoni animati giapponesi, un termine che deriva dalla traslitterazione giapponese della parola inglese “animation”. Si tratta di un’industria che produce film e serie televisive animate, spesso tratte dai fumetti giapponesi chiamati “manga”, ma che possono anche derivare da videogiochi o essere nate come opere originali. Gli anime sono conosciuti per la loro grande varietà di generi narrativi, che spaziano dalla commedia alla fantascienza, dal drammatico all’horror, e sono diventati un fenomeno culturale globale.

Dal 15 novembre al 6 aprile 2026 l’influencer Sam Nazionale di @pranzoakonoha, profilo nato per raccontare il proprio percorso alla scoperta della cucina dell’Estremo Oriente. Attraverso ricette autentiche, show cooking e conferenze in tutta Italia e Silvia Casini laureata in Lingue e Letterature Straniere che lavora come manga editor e nel settore cinematografico come sceneggiatrice, giornalista e scrittrice, portano a Milano la mostra ITADAKIMASU che ha avuto grande successo a Genova, con una versione completamente rinnovata.

L’esperienza è immersiva e trasforma i piatti iconici dell’animazione giapponese in esperienze reali. A Milano sarà ospitata allo Spazio Varesina 204 e condurrà il pubblico in un viaggio sensoriale che intreccia immaginazione e tradizione culinaria del Sol Levante, trasformando il cibo dei cartoni animati in un’esperienza da vivere, raccontando al pubblico come, negli anime, il cibo diventi linguaggio che racconta emozioni, legami e condivisione.

Itadakimasu si sviluppa attraverso 9 sale scenografiche, con 16 video-ricette originali, 38 sculture realizzate con la tecnica giapponese dello shokuhin sampuru, 14 stampe ukiyo-e, 22 poster relativi allo Studio Ghibli, 37 poster, 4 cartonati di anime giapponesi e le illustrazioni di Loputyn e Blackbanshee, oltre a contenuti interattivi e a un ricco bookshop tematico.

Questa varietà di elementi non è semplice decorazione: ciascun dettaglio trasporta i visitatori nel mondo vivo della cucina giapponese degli anime, immergendoli tra sapori, profumi e storie che hanno conquistato generazioni.

ITADAKIMASU è molto più di una mostra. È un viaggio sensoriale nel cuore di una delle tradizioni culinarie più raffinate del mondo. Attraverso il linguaggio dell’animazione, con scene tratte da opere dello Studio Ghibli, di Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai, ogni piatto animato diventa esperienza da vivere con tutti i sensi.

Ogni dettaglio accompagna i visitatori dentro la cucina animata, tra sapori, profumi e storie capaci di attraversare generazioni. In Giappone il cibo è un racconto che custodisce memoria e condivisione: un ramen fumante, un onigiri avvolto nell’alga o un bentō colorato riescono a emozionare quanto a far venire l’acquolina in bocca.

A tutti i visitatori verrà regalato all’ingresso un piccolo ricettario creato appositamente da Sam per questa mostra.

Come consuetudine di Vertigo Syndrome, la mostra sarà arricchita da eventi collaterali, incontri, laboratori e attività didattiche che approfondiscono le tematiche della mostra, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più piccoli e delle famiglie.

Vertigo Syndrome ha stilato un proprio Manifesto contro l’elitarismo delle mostre d’arte visibile alla pagina:  https://vertigosyndrome.it/metodo/

INFORMAZIONI

ITADAKIMASU. Storie Nascoste nella Cucina degli Anime

Milano, Spazio Varesina 204 (Via Varesina 204, 20156 Milano, MI, Italia)
15 novembre 2025 – 6 aprile 2026

Orari

Dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Lunedì chiuso

(Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

 

Biglietti

Intero 12,50 €

Ridotto 10,00 €

Ridotto bambini dai 7 ai 12 anni 5,00 €

 

SODDISFATTI O RIMBORSATI:

I visitatori insoddisfatti dell’esposizione avranno la possibilità di essere rimborsarti dell’intero importo del biglietto pagato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.