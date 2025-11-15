La Tassa di soggiorno raddoppia. Per gli affitti brevi sale del 317% in 2 anni. Sala prova ad azzoppare pure il turismo

La fame di soldi dell’amministrazione Sala non conosce limiti. E così, dopo aver portato ai massimi livelli consentiti dalla legge l’Imu, la Tari, il Cup ( il vecchio Canone Occupazione Suolo Pubblico ) e l’addizionale IRPEF, la Giunta PD ha deciso 2 giorni fa di spremere al massimo anche la Tassa di Soggiorno. Nel 2026 sarà sfondata la mostruosa soglia di 1 miliardo e 500 milioni di imposte versate dai milanesi al Comune, anche se fatichiamo a capire come vengano spesi tutti sti soldi!

Approfittando di una facoltà concessa dal Governo ai Comuni interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026, Milano ha raddoppiato la Tassa di Soggiorno per gli Hotel e ha portato a 9,50 Euro a giorno la stessa Tassa per gli appartamenti con formula affitti brevi. Di fatto tutti gli appartamenti destinati a “airbnb” sono equiparati ad alberghi 4 o 5 stelle lusso.

In pratica per gli affitti brevi e i B&B la tassa di soggiorno è passata da 3 euro 2024 a 9,5 euro nel 2026, un aumento del 317% in 2 anni. Si noti che l’aumento è per tutto il 2026, non solo per il mese delle Olimpiadi.

Tutto questo dovrebbe portare nelle casse di Palazzo Marino una quindicina di milioni di euro in più, tenendo conto che il 50% delle entrate aggiuntive della tassa di soggiorno deve essere girato allo Stato.

Il condizionale è d’obbligo, perché, essendo una tassa “depressiva”, c’è da scommettere che le stanze vendute nel ’26 diminuiranno e alla fine il Comune incasserà meno dei soldi preventivati e forse meno dei 100 milioni incassati nel 2025. L’aumento assurdo contro gli affitti brevi rischia però di fare un danno infinitamente maggiore all’economia milanese.

Saranno felici coloro che si illudono di risolvere il caroaffitti stangando gli affitti brevi.

Il vero rischio sarà però quello di dare una mazzata all’ultimo fattore di sviluppo e di lavoro rimasto a Milano, cioè il Turismo. Ricordiamo che a Milano nel ’25 si stimano 10 milioni di turisti di cui 5 milioni stranieri.

Dovendo pagare 19 euro al giorno a coppia e 38 euro per una famiglia di 4 persone di tassa di soggiorno per ogni notte passata in un Airbnb a Milano, si disincentiverà non tanto la clientela dei 5 stelle quanto chi sceglieva uno dei 7.000 appartamenti per affitti brevi presenti in città. Aggiungere 38 euro di tassa comunale a un canone medio fra i 90 e i 100 euro è follia.

Per fare un week end in un appartamento con l’affitto breve si sceglierà un’altra città Italiana o europea. Gli operatori prevedono un meno 30% di turisti. Così diminuirà notevolmente anche l’indotto di questo turismo: shopping, caffetterie, ristorazione, taxi, metropolitane, musei… Insomma proprio una mossa suicida per Milano: per raccattare qualche decina di milioni in più di Tassa Soggiorno, cosa che si poteva evitare tagliando un po’ di spese inutili di Sala & Co, si farà scappare da Milano una fetta di turismo, mettendo a repentaglio lavoro e investimenti di una città sempre più turistica.