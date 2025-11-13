Bagni di Notte Girogustando – Fish Edition alle Piscine Termali Theia

La grande cucina toscana incontra il benessere termale nella cornice dei Bagni di Notte

Chianciano Terme, 11 novembre 2025 – La storica rassegna enogastronomica Girogustando, appuntamento che da oltre vent’anni unisce ristoratori, territori e culture del gusto, fa tappa a Chianciano Terme per una serata d’eccezione alle Piscine Termali Theia, con la “Fish Edition” in programma sabato 15 novembre 2025, all’interno della suggestiva cornice dei Bagni di Notte.

Una serata tutta toscana, quest’anno, dove protagonista sarà Eleonora Della Lena, titolare del ristorante L’Ambientino del Pescatore di Marina di Grosseto.

Originaria proprio di Chianciano Terme, Eleonora torna nella sua città natale per realizzare un menu in collaborazione con Roberta Giommoni e Barbara Rubani alle Piscine Termali Theia. Un ritorno alle origini che rende l’appuntamento ancora più simbolico: il mare della Maremma incontra le acque termali di Chianciano, in un dialogo di sapori, emozioni e memorie condivise.

Girogustando, promosso da Confesercenti Siena con il progetto Vetrina Toscana, è ormai una tradizione della cultura gastronomica toscana. La formula delle cene “a quattro mani” celebra la qualità dei prodotti locali e la creatività dei ristoratori, creando occasioni uniche di incontro e di scoperta.

La scelta delle Piscine Termali per il secondo anno consecutivo come palcoscenico di questa edizione non è casuale: Bagni di Notte è uno dei format più amati e iconici del centro termale, capace di unire il fascino delle acque calde illuminate dalle stelle a un’atmosfera rilassata e coinvolgente. In questo contesto, la cena diventa un’esperienza multisensoriale dove il benessere termale si fonde con la creatività gastronomica , trasformando l’appuntamento in un viaggio tra sapori, profumi e suggestioni.

Il menu proporrà piatti ispirati al mare e alla tradizione toscana, come i pici al sugo di pesce sfilettato con pomodorini confit, il filetto di orata in salsa di agrumi con ratatouille di verdure al forno e una mousse al mascarpone e cantucci come dolce finale. I piatti saranno accompagnati da vini selezionati AIS Siena , in un perfetto abbinamento con la cucina mediterranea della serata.

Partecipare a questa edizione di Girogustando significa vivere un’esperienza completa di gusto e benessere, riscoprendo il piacere della convivialità in uno dei luoghi simbolo di Chianciano Terme.

Le prenotazioni sono ancora aperte sul sito www.piscinetermalitheia.it : Bagni di Notte Speciale Girogustando Fish Edition – cena servita, posti limitati

TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali; attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti dall’ Institute for Health Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali.

Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé. Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.

I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.



L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.

Terme di Chianciano è parte del gruppo Terme & Spa Italia che, fondato a Roma nel 2021, riunisce alcuni dei più importanti siti termali e spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione del complesso di Terme di Saturnia – icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella maremma toscana. Il gruppo Terme & Spa Italia _di cui fanno parte Terme di Saturnia Natural Destination, Monticello The Entertainment SPA e De Montel – Terme Milano_ ha l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di salute e benessere del territorio nazionale grazie allo sviluppo di servizi, protocolli ed esperienze di benessere innovativi che completano le attività tradizionali del settore.