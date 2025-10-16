Niguarda al fianco di Milano Cortina 2026 per la legacy sanitaria dei giochi

Illustrare agli stakeholder istituzionali gli standard qualitativi del lavoro all’interno del Medical Services e tratteggiare i percorsi di legacy sanitaria Olimpica. Questi gli obiettivi dell’evento “I servizi medici in Lombardia e la legacy sanitaria Olimpica”, andato in scenaoggi presso la “Baita” di Milano Cortina 2026 in Torre Allianz. L’incontro si inserisce nel programma Education Gen26 del Comitato Organizzatore. La giornata ha visto brevi focus collegati dalla parola “together”, che rappresenta il filo conduttore di quanto si sta introducendo ad ogni livello: clinico, organizzativo e divulgativo.

“Milano Cortina 2026 lascerà una grande e duratura eredità, e il sistema sanitario è senza dubbio tra i punti più significativi. I Giochi Olimpici e Paralimpici hanno avviato una trasformazione che è già in corso e che raggiungerà grandi risultati, già prefissati. Ringrazio tutte le parti coinvolte in questo progetto: Regione Lombardia per il suo impegno quotidiano, l’Ospedale Niguarda come punto di riferimento di questo modello, e tutti gli altri territori che compongono questa vasta organizzazione. Il sistema sanitario di Milano Cortina 2026, ovvero la struttura organizzativa legata ai servizi medici per i prossimi Giochi Invernali, è frutto di un approccio integrato e della lunga esperienza di tutti i soggetti che vi partecipano.” ha commentato Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026.

Alberto Zoli, Direttore Sanitario dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e Medical Care Manager per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha aggiunto: “Oggi la nostra attenzione è focalizzata sulla legacy sanitaria: ciò che stiamo realizzando e, in particolare, ciò che rimarrà dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non ci riferiamo solo agli interventi edilizi, ma soprattutto ai contenuti, e quindi ai professionisti impegnati quotidianamente in tutta l’attività ordinaria”.

Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia, ha spiegato: “Per affrontare determinate sfide, il lavoro di squadra è l’unica alternativa. Il cittadino lombardo deve avere la garanzia di una risposta sanitaria, completa e uguale per tutti e questo accadrà grazie a tutte le iniziative che si stanno sviluppando in Regione Lombardia: il benessere sportivo è strategicamente un importante riferimento di azione. Inoltre, il CIO ci ha dimostrato come una puntuale organizzazione possa offrire una maggiore flessibilità. Nel 2024 abbiamo dimostrato un impegno che rappresenta una risposta incredibile alle esigenze del personale. Quindi la mia gratitudine a Fondazione Milano Cortina 2026 e a tutte le Istituzioni, senza le quali non potremmo realizzare nulla.”

“Il Niguarda ha messo sempre al centro i giovani e questo è il punto che ci accomuna e ci rende una squadra con un’unica visione. Insieme abbiamo costruito una governance straordinaria e siamo molto orgogliosi che, anche guardando alle nuove generazioni, Milano Cortina 2026 ha potuto mettere a terra un modello virtuoso”, ha commentato Domenico De Maio, Education & Culture Director di Milano Cortina 2026.

A concludere l’incontro è stato Fabio Pigozzi, Presidente internazionale dei medici sportivi e membro della commissione medica del CIO, il cui intervento ha simboleggiato la volontà di promuovere questo approccio su scala globale, con l’obiettivo di assicurare che l’eredità di Milano Cortina 2026 si estenda anche oltre i confini nazionali.