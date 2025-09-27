“Patrimonio Mondiale Lombardia-Kids”: il podcast per raccontare i tesori Unesco ai bambini

Presentato al World Tourism Event il nuovo progetto di divulgazione promosso dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale attraverso il bando della Regione Lombardia. Nasce il podcast “Patrimonio Mondiale Lombardia-Kids”, un viaggio audio per scoprire i tesori UNESCO lombardi attraverso la voce di Loquis e la cura dei testi di Focus School.

Si è tenuta oggi, venerdì 26 settembre, nell’ambito del World Tourism Event di Roma, la presentazione ufficiale del canale podcast “Patrimonio Mondiale Lombardia-Kids”, dedicato al racconto dei siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO della Lombardia.



Il progetto è promosso dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, attraverso il bando della Regione Lombardia, e realizzato da Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati.

L’iniziativa rientra tra le attività previste per la valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano, con particolare attenzione all’educazione e alla divulgazione verso le nuove generazioni.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Monica Abbiati, Direzione generale Cultura – Valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e dei siti UNESCO della Regione Lombardia; Alessio Pascucci, Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale; Bruno Pellegrini, Amministratore Delegato di Loquis; Cristian Iovino, Direttore Commerciale di Loquis.

“Essere scelti per raccontare i siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO rappresenta per noi un riconoscimento di grande valore” – ha dichiarato Bruno Pellegrini, Amministratore Delegato di Loquis.

“Questa nuova collaborazione conferma l’autorevolezza che la piattaforma ha raggiunto negli ultimi anni, con un ruolo sempre più centrale nel preservare la memoria dei luoghi e delle loro storie. Ed è anche un’ulteriore dimostrazione di un rapporto ormai consolidato con la Regione Lombardia, con cui abbiamo già condiviso altri progetti per la valorizzazione del territorio, e siamo convinti che il podcast sia lo strumento ideale per avvicinare i ragazzi a questo patrimonio, rendendolo vivo e parte integrante della loro quotidianità”.

“Con questo progetto i nostri siti Unesco entrano davvero nella vita quotidiana dei ragazzi” – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso –. “Il podcast è uno strumento apprezzato dai più giovani e diventa così il canale giusto per raccontare, con semplicità e immediatezza, la storia e il valore dei nostri luoghi. Regione Lombardia ha deciso di sostenere l’iniziativa perché crede che questo nostro straordinario patrimonio debba essere conosciuto, riscoperto, vissuto e tramandato anche alle nuove generazioni”.

“Raccontare la tradizione dei siti Patrimonio Mondiale attraverso strumenti di comunicazione innovativi è indispensabile soprattutto per raggiungere le nuove generazioni e stimolarle alla conoscenza del Patrimonio Mondiale italiano” – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Alessio Pascucci –. “Ai nostri giovani abbiamo il dovere di trasmettere l’importanza della cura e dell’attenzione verso i beni Patrimonio Mondiale, non solo per la rilevanza storico-culturale che custodiscono ma anche per il valore ambientale e sociale che rappresentano per il nostro Paese”.

Il progetto

Nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla scoperta delle ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche della Lombardia utilizzando la forza del racconto audio per stimolare curiosità, immaginazione e partecipazione attiva. I testi, pensati con un linguaggio semplice e narrativo e arricchiti da molti aneddoti e curiosità, sono stati curati dalla redazione di Focus School, punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento di qualità dedicato ai più giovani.

Il nuovo canale podcast abbraccia dieci episodi, ciascuno dedicato a un diverso sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO presente in Lombardia. Dalle incisioni rupestri della Valle Camonica al Cenacolo Vinciano, da Mantova e Sabbioneta al Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, fino al Sacro Monte di Varese, alle Mura Veneziane di Bergamo, al Trenino Rosso del Bernina, ai Longobardi in Italia, ai siti palafitticoli dell’Arco Alpino e al Monte San Giorgio: un racconto che accompagna i ragazzi in un vero e proprio viaggio attraverso la storia, la natura e l’arte della regione lombarda.

L’adozione del formato podcast — sempre più diffuso anche tra bambini e ragazzi — rappresenta un’innovazione nella modalità di fruizione dei contenuti culturali.

Loquis, forte della sua esperienza nel racconto dei territori attraverso la voce, si conferma così uno dei principali attori nella valorizzazione digitale del patrimonio italiano.