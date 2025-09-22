Palazzo Reale. La prima retrospettiva in Italia dedicata a Leonora Carrington

Fino all’11 gennaio 2026, è aperta nelle sale al piano terra di Palazzo Reale la mostra “Leonora Carrington”, un’importante retrospettiva – la prima in Italia – con oltre 60 opere a testimonianza della straordinaria vita professionale e del percorso biografico di questa grande artista che, partendo dalla natia Lancashire, con le sue radici celtiche, visse a Firenze, Parigi, nel sud della Francia, in Spagna e a New York, infine in Messico, dove si stabilì definitivamente e dove è stata a lungo celebrata come una delle artiste più importanti, accanto a Frida Kahlo e Remedios Varo.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Offre uno sguardo profondo sulla produzione artistica e sull’identità intellettuale di Leonora Carrington, una delle figure più singolari e visionarie del Novecento. Attraverso un articolato percorso tra dipinti, disegni, fotografie e materiali d’archivio, esplora l’intero arco della sua vita creativa. Dalle origini in Europa fino al radicamento in Messico, sua seconda patria, cercando di restituirle lo spazio che merita. Fa parte della storia dell’arte moderna e contemporanea.

Il progetto si presenta in perfetta continuità con la retrospettiva dedicata a Leonor Fini che si è chiusa a luglio dopo quasi sei mesi di esposizione. Fini e Carrington. Sono entrambe donne, legate, anche se con modalità diverse, al movimento del Surrealismo, rivoluzionarie e anticonformiste.

La mostra riunisce un nucleo straordinario di opere provenienti da importanti istituzioni internazionali e collezioni private. A testimonianza della risonanza globale della figura di Leonora Carrington. Tra i prestigiosi prestatori figurano il Dallas Museum of Art, l’Art Institute of Chicago e il Goddards Charles B. Center negli Stati Uniti. Ma anche il Banco Nacional de México, il FAMM (Femmes Artistes du Musée de Mougins) in Francia. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – GNAMC di Roma. La Peggy Guggenheim Collection – Venezia, il Frahm & Frahm. Oltre a numerosi collezionisti privati da tutto il mondo che hanno generosamente contribuito alla realizzazione del progetto espositivo. La mostra “Leonora Carrington”, dopo Milano, verrà presentata a Parigi al Musée du Luxembourg, dal 18 febbraio 2026 al19 luglio 2026.

Un’artista senza confini

Leonora Carrington (Inghilterra, 1917 – Messico, 2011) è stata pittrice, scultrice, scrittrice, drammaturga e pioniera del pensiero femminista ed ecologista. La sua opera mescola sogno e realtà, magia e politica, mito e psicologia, dando forma a un mondo complesso e multiforme che sfugge a ogni categorizzazione.

Il progetto espositivo restituisce la ricchezza poliedrica di Carrington nella prima mostra monografica mai presentata in Italia: artista transnazionale ed extraterritoriale, madre, esule, intellettuale radicale e instancabile esploratrice della coscienza. La sua ricerca trova straordinarie risonanze nelle tematiche contemporanee ed ha avuto un’eco postumo eccezionale, specialmente dopo la sua inclusione nella Biennale di Venezia del 2022, che ha preso come titolo e motto un suo racconto: Il latte dei sogni. Questa mostra vuole proseguire quel percorso di affermazione e riconoscimento, celebrando Leonora Carrington come una delle artiste più influenti e rivoluzionarie del XX secolo, capace di dialogare con le nuove generazioni e di stimolare riflessioni profonde sul ruolo dell’arte e della conoscenza.

