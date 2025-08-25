Previsioni meteo Milano: svolta autunnale, picco di caldo e poi piogge e temporali

Nonostante l’anticiclone, questo fine settimana il tempo in Lombardia non è stato del tutto stabile. L’umidità ha portato qualche nuvola e occasionali piovaschi, in particolare sulle Prealpi.

Da oggi però, come riferisce 3BMeteo, il sole tornerà protagonista su tutta la regione. Le temperature risaliranno, con massime a Milano che raggiungeranno i 27 gradi, 28 a Monza e 27 a Como e Lecco.

Il bel tempo durerà fino a mercoledì pomeriggio. In serata, infatti, una perturbazione atlantica irromperà sul Nord Italia, portando un peggioramento diffuso anche in Lombardia.

La giornata di giovedì sarà la più critica: sono attese piogge e temporali, anche forti, che causeranno un brusco calo delle temperature.