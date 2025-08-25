Il commento di Luciano: 1a giornata di serie A

Buongiorno a tutti gli sportivi, ancora 4 le partite della domenica dopo gli anticipi di ieri, e ancora una sorpresa dopo quella di S.Siro. La seconda “stella cadente” si è vista a Como dove i “ragazzacci” di Fabregas hanno messo in castigo la Lazio di Sarri…

.

.

Como-Lazio 2-0

Sulle rive del Lario scrosciano gli applausi, tutti pazzi per Paz, quel Nico che ne ha combinata una delle sue con una punizione diabolica, firmando il secondo gol e il successo comasco a spese di una Lazio forse non al massimo, ma pur sempre ricca di talenti e di blasone rispetto al giovane Como. Specie nel primo tempo si è vista in campo molta più presenza e attività dei padroni di casa che dei biancocelesti, e difatti il Sinigaglia esplode ai primi minuti della ripresa con il vantaggio firmato da Douvikas, e soprattutto per il raddoppio nel finale che regala la stellina Nico Paz. Il giovane argentino è autore di un assist meraviglioso e di un gol su punizione già eleggibile tra i migliori del campionato. Ma la formazione lombarda stupisce per la serenità e l’altissimo livello a cui riesce già ad esprimersi. Per Sarri, invece, dopo il blocco del mercato ecco i problemi sul campo in un ambiente già piuttosto depresso: sarà difficilissimo rendere sua questa squadra…

Cagliari-Fiorentina 1-1

La Fiorentina di Pioli non inizia proprio al meglio la propria stagione in Serie A, e viene fermata sul pareggio da un Cagliari arrembante. Il debutto di Pisacane sulla panchina dei sardi è molto convincente, ed il gol di Luperto in pieno recupero rappresenta il giusto premio per una squadra che ha messo l’anima in campo dal primo minuto. Alla viola di Pioli non basta la rete di Mandragora al 68° minuto, e di certo il Cagliari non avrebbe meritato la sconfitta.

Juventus-Parma 2-0

Se Milan e Lazio steccano alla prima, la Juventus non cade nella tentazione di imitarle. Regola il Parma dopo un primo tempo di predominio ma senza riuscire ad andare oltre due legni, poi raccoglie i frutti al quarto d’ora della ripresa, mandando in gol in nuovo arrivato David al suo esordio in serie A, e raddoppiando nel finale con il redivivo Vlahovic. Da segnalare però la prestazione molto promettente di Yldiz, autore di entrambi gli assist per i due gol, e anche di Conceicao che coglie un palo.

Prima vittoria e prima gioia per Tudor in campionato. Ducali ordinati, ma raramente pericolosi. Il rosso diretto a Cambiaso lo mette a rischio per la sfida all’Inter.

Atalanta-Pisa 1-1

Gioia a metà in casa Atalanta, per un esordio stagionale nel complesso amaro visto il risultato. La Dea infatti inizia il nuovo corso post Gasperini con un pareggio interno contro il neopromosso Pisa, al ritorno In Serie A dopo 34 anni. Un risultato certamente indigesto per Juric, che può tuttavia godersi la ritrovata gioia di bomber Scamacca. L’azzurro ha infatti rimesso a posto le cose nella ripresa, pareggiando l’autorete di Hien con una splendida conclusione di interno destro che non ha lasciato scampo all’ottimo Semper. Il bicchiere tuttavia è mezzo vuoto, nonostante una ripresa arrembante e varie risposte positive da alcuni membri della rosa, da Zalewski a Maldini. Grande gioia invece per i ragazzi di Gilardino, che lottano su ogni pallone e portano a casa un punto meritato.

Mancano ora due risultati alla conclusione di questo primo turno, e arriveranno in serata con i posticipi in programma: Udinese-Verona e l’atteso esordio della nuova Inter di Chivu contro il Torino a S.Siro, che i tifosi nerazzurri attendono con ansia e qualche dettaglio che riguarda il pubblico. Pare infatti che gli ultras della curva Nord coinvolti nella questione blacklist diserteranno lo stadio, restando comunque all’esterno per una manifestazione di protesta contro la società, che a detta loro non accetta il dialogo per individuare una soluzione ai problemi.

A domani per i commenti sui due posticipi di Udine e S.Siro, buona giornata a tutti.