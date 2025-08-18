Lombardia, bilancio di Ferragosto: la grigliata resta la protagonista

Le rilevazioni dell’Osservatorio del gruppo della Grande Distribuzione ‘Il Gigante’ che conta su una settantina di punti vendita

BOOM ACQUISTI PER SALSICCE (30%), COSTINE E SPIEDINI (+20%), BORSE FRIGO PER PICNIC E GITE FUORI PORTA

Importante incremento di acquisti per la carne, con boom di richieste per salsiccia (+30%), costine, wurstel e spiedini (+20%). Bene anche pane il casereccio (+10%), pomodori e insalate (+15%). È questa la fotografia che fa l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta complessivamente una settantina di punti vendita) per tracciare un bilancio – rispetto allo stesso periodo del 2024 – sul carrello della spesa dei milanesi e dei lombardi per festeggiare Ferragosto.

Aumento di richieste anche per pasta (+15%), aperitivi e prosecco (+5%) e birre (+15%). Un classico prosciutto e melone e l’immancabile anguria, in forte ascesa quella baby senza semi dolce e saporita.In deciso aumento, poi, le richieste per le ‘borse frigo’ (+20%) “a testimoniare – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – come la gita ‘fuori porta’ o il picnic si confermino un classico del Ferragosto”. “Da sottolineare, inoltre – aggiunge Panizza – che, soprattutto nei centri urbani in cui siamo presenti, il ‘carrello della spesa’ subisce variazioni meno evidenti rispetto ai mesi d’agosto del passato, una conferma di come le persone scaglioni in periodi diverse le ferie estive”.