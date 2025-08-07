Regione, via libera all’accordo con il Parco Ticino per la tutela aree naturalistiche

L’approvazione della Giunta

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, nella seduta del 4 agosto, lo schema di accordo tra Regione Lombardia e il Parco Lombardo della Valle del Ticino per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento delle componenti vegetative, floristiche e faunistiche delle brughiere del Gaggio e del Campo della Promessa, a sud di Malpensa.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire la conservazione e la valorizzazione di un’area di rilevante interesse ecologico. Quest’ultima infatti ospita habitat e specie di elevato pregio ambientale.

Monitoraggio faunistico e della biodiversità

Il provvedimento prevede l’assegnazione delle risorse necessarie per il biennio 2025-2026 e sarà seguito da un’intesa operativa tra Società esercizi aeroportuali (Sea) e il Parco del Ticino. Si definiranno successivamente le modalità concrete degli interventi. Nell’ambito del provvedimento, sono inoltre riconosciuti 36.300 euro a favore di Fla (Fondazione Lombardia per l’Ambiente). Ma anche a titolo di rimborso per le attività di monitoraggio faunistico svolte nell’area, nell’ambito delle funzioni dell’Osservatorio regionale per la biodiversità.

Il commento

“Con questa delibera – ha commentato Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia – confermiamo il nostro impegno a favore di un’area che rappresenta un presidio strategico per la biodiversità lombarda. La collaborazione con il Parco del Ticino e con tutti i soggetti coinvolti ci consente di attuare interventi mirati ed efficaci per la tutela di habitat preziosi e fragili”.