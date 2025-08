Rapina sulla metro M2 a Milano: aggredito con spray al peperoncino un carabiniere fuori servizio

Aggredito un brigadiere fuori servizio sulla linea verde: i rapinatori bloccati a Cernusco sul Naviglio grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e del personale ATM.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 luglio, sulla metro M2 in direzione Milano, quattro giovani hanno spruzzato dello spray al peperoncino ad un uomo e gli hanno strappato la catenina dal collo.

La vittima è un brigadiere capo di 53 anni in servizio presso la Legione carabinieri Lombardia, a Milano. Tuttavia in quel momento era fuori servizio. Il bruciore agli occhi gli ha impedito di chiamare il 112, ma è riuscito comunque a dare l’allarme. Con l’aiuto dei colleghi e supportato da ATM, si è messo sulle tracce dei rapinatori. Questi ultimi, grazie ad una sua prima descrizione, sono stati individuati: erano tutti vestiti di nero e uno di loro, un ventenne, aveva ancora in tasca la collanina d’oro appena rubata.

Nello specifico la cattura dei quattro aggressori è stata facilitata dalla sospensione del treno della M2 all’altezza di Cernusco sul Naviglio. Qui i militari dell’Arma, coadiuvati da Atm sono saliti a bordo da una parte, mantenendo chiuse tutte le altre uscite. Proprio a bordo hanno trovato e arrestato i presunti autori della rapina. Si tratta di egiziani di età compresa tra i 19 e i 22 anni, tutti con precedenti. Ora dovranno rispondere del reato di rapina in concorso.