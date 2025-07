Incidente mortale sulla A4: auto contromano provoca quattro vittime

Un gravissimo incidente stradale ha scosso la A4 Torino-Milano, verificatosi tra Novara est e Marcallo Mesero, nelle vicinanze della diramazione per l’aeroporto di Malpensa. Lo scontro frontale tra due autovetture ha avuto un bilancio devastante: quattro persone hanno perso la vita, mentre una quinta è stata trasportata d’urgenza in ospedale nel Milanese con ferite gravissime, in codice rosso, a bordo di un elicottero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i soccorsi e i primi rilievi.

La Dinamica del Tragico Scontro

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del sinistro sarebbe stata l’invasione di corsia da parte di un veicolo che ha imboccato l’autostrada contromano. L’auto, condotta da un anziano, si è schiantata violentemente contro un’altra vettura sulla quale viaggiavano quattro persone. Nell’impatto, hanno perso la vita l’anziano conducente del veicolo in contromano e tre uomini che si trovavano nell’altra auto. Una donna a bordo di quest’ultima è rimasta gravemente ferita e si trova ora ricoverata. Le autorità stanno ancora lavorando per accertare con precisione le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un Weekend di Incidenti sulle Strade Italiane

Questo tragico evento sulla A4 si inserisce in un weekend purtroppo segnato da numerosi incidenti stradali in diverse regioni d’Italia.

Un incidente stradale frontale tra due auto a Breda di Piave, in provincia di Treviso, ha causato il ferimento di sei persone. Piemonte: In provincia di Cuneo, un’automobile è precipitata per oltre cento metri lungo una scarpata sulla strada che collega le frazioni di Campiglione e Pellegrino. Il personale tecnico-sanitario è riuscito a raggiungere e recuperare in sicurezza le due donne a bordo, stabilizzandole. Sono state entrambe trasportate in ospedale, una in codice verde e l’altra in codice rosso.

Toscana: A Pistoia, sabato notte, si è verificato un altro grave scontro frontale tra due automobili in via di Pieve a Celle. Il bilancio è di sei feriti, due dei quali in condizioni serie.

Puglia: Una donna incinta di 33 anni è deceduta a seguito di un grave incidente sulla SS 16, in direzione Brindisi, all’altezza di Mola di Bari. Sempre in Puglia, a Bari, un’ambulanza del 118 si è scontrata con un SUV in via Giulio Petroni. L’ambulanza, che non aveva pazienti a bordo ma era in codice giallo, ha riportato il ferimento di un infermiere con trauma cranio-facciale e distorsione lombosacrale, e di una soccorritrice con trauma cranio-facciale e lesione palpebrale. Anche un terzo operatore ha riportato ferite. La persona a bordo del SUV ha avuto un malore ed è stata portata al pronto soccorso.