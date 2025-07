Confesercenti: inaugurazione “Bottega del Credito”

Martedì 15 luglio alle ore 10.45 si terrà l’inaugurazione della ‘Bottega del Credito‘, presso la sede di Confesercenti Lombardia in via Bixio angolo via Sirtori 3 a Milano.

A seguire il convegno ‘Lombardia che cresce. Politiche e strumenti per le micro, piccole e medie imprese’, organizzato da Confesercenti Lombardia, Cassa del Microcredito e Italia Comfidi.

Intervengono:

Nico Gronchi, presidente nazionale Confesercenti

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia

Andrea Painini, presidente Confersercenti Milano

Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Lombardia;

Emilio Quattrocchi, amministratore delegato Cassa del Microcredito

Filippo Caselli, direttore Confesercenti Lombardia.