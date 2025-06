Trasporto Pubblico: incontro in Prefettura per bando servizi Città Metropolitana

Si è riunito in Prefettura il Tavolo tecnico permanente sul tema del trasporto pubblico locale, presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia. Alla riunione hanno preso parte l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, il consigliere Delegato alla Mobilità e al Trasporto Pubblico Locale di Città Metropolitana. Presente anche il direttore dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, rappresentanti di ATM e del trasporto ferroviario. Infine, alcuni sindaci dei Comuni rappresentativi dei bacini che compongono il territorio metropolitano milanese.

“Nel corso della riunione, è stata rappresentata dall’Agenzia TPL la prossima pubblicazione del bando per l’affidamento dei servizi di trasporto relativi alla Città Metropolitana di Milano., Questi saranno organizzati sulla base del nuovo Programma di Bacino approvato lo scorso 28 maggio. È stata inoltre svolta, da parte delle società ferroviarie, una ricognizione dei lavori di manutenzione e potenziamento della rete. Al fine di assicurare l’approntamento di servizi sostitutivi in caso di interruzioni. Gli amministratori comunali presenti hanno ravvisato un generale miglioramento del servizio di collegamento delle aree periferiche del territorio metropolitano. Si è riconosciuta l’utilità del confronto periodico in sede prefettizia.

Al centro del confronto anche l’importanza di assicurare forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la migliore programmazione del servizio di trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole dopo la pausa estiva. Il Prefetto ha espresso soddisfazione per la sinergia instaurata tra gli attori coinvolti, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per individuare soluzioni alle criticità ancora esistenti e consentire un progressivo miglioramento del servizio”, spiega la Prefettura.