Milano, rivoluzione per due bus: il 50 e 58 cambiano percorso per integrarsi con la M4

Con la progressiva chiusura dei cantieri per la riqualificazione delle aree collegate alla nuova metropolitana M4, ATM ha annunciato importanti novità per due linee bus. A partire dal 28 giugno, i percorsi dei bus 50 e 58 verranno modificati per migliorare il collegamento con la M4, facilitando così gli spostamenti tra il centro e i quartieri. L’obiettivo è offrire maggiori possibilità di raggiungere agevolmente le nuove stazioni della metropolitana.

Le modifiche nel dettaglio

Linea Bus 50: Il bus 50 continuerà a collegare direttamente i capolinea di Lorenteggio e Cairoli (M1), ma con un percorso parzialmente nuovo, che in alcuni tratti riprenderà quello attuale della linea 58.

I bus passeranno per piazza Gelsomini (M4) , via Primaticcio, largo Brasilia, via Soderini, piazzale Tripoli, via Costanza, via Egadi e via Lipari.

, via Primaticcio, largo Brasilia, via Soderini, piazzale Tripoli, via Costanza, via Egadi e via Lipari. Verso Cairoli , il percorso includerà Sant’Ambrogio (M4), il Museo della Scienza, largo D’Ancona, via Carducci, Cadorna (M1 e M2) e Foro Buonaparte.

, il percorso includerà Sant’Ambrogio (M4), il Museo della Scienza, largo D’Ancona, via Carducci, Cadorna (M1 e M2) e Foro Buonaparte. Da Cairoli verso Lorenteggio, i bus transiteranno per Cadorna (M1 e M2), via Boccaccio, Conciliazione (M1) e viale di Porta Vercellina.

La zona di Via Lorenteggio sarà ora servita principalmente dalla linea 58 e dalle nuove stazioni M4 di Gelsomini, Frattini, Tolstoj e Bolivar, da cui è possibile raggiungere Cadorna direttamente in metropolitana (cambiando a Sant’Ambrogio con la M2).

Attenzione: Dal 28 giugno e fino al termine di un cantiere stradale, i bus diretti a Lorenteggio non effettueranno le fermate di Gelsomini e Segneri. Saranno attivate fermate provvisorie in via Cascina Corba e via Inganni.

Linea Bus 58: La linea 58 servirà ora le vie Lorenteggio e Foppa, sostituendo parzialmente il servizio offerto dalla linea 50. Il capolinea sarà in piazzale Aquileia.

Dal quartiere di Baggio , sarà possibile raggiungere non solo le stazioni della M1 di Bisceglie o Inganni, ma anche diverse nuove stazioni della M4.

, sarà possibile raggiungere non solo le stazioni della M1 di Bisceglie o Inganni, ma anche diverse nuove stazioni della M4. Il tratto largo Brasilia-via Soderini-piazzale Tripoli-via Costanza-via Egadi-via Lipari-Cadorna-Cairoli sarà ora coperto dalla linea 50 .

. Tra largo Brasilia, via Lorenteggio, via Foppa e Cadorna sarà inoltre disponibile anche la metropolitana (M4 + M2 cambiando a Sant’Ambrogio).

Attenzione: Anche per la linea 58, dal 28 giugno e fino alla fine di un cantiere stradale, i bus diretti a Baggio salteranno le fermate tra Gelsomini e Inganni. Saranno disponibili fermate provvisorie in via Primaticcio e via Berna. Per l’interscambio con la M1, si consiglia di scendere a Primaticcio o Bisceglie. Per l’interscambio con la M4, è possibile utilizzare le fermate in corrispondenza delle stazioni lungo via Lorenteggio o via Foppa.