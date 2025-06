Assotir: blocco diesel euro 5 per settore ‘costa’ 1 miliardo, insostenibile

“Il blocco dei veicoli Euro 5 in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia costringerà le imprese del trasporto merci a investire un miliardo di euro per sostituire la flotta, uno sforzo che il settore non è assolutamente in grado di sostenere”.

Lo denuncia Assotir che chiede al Governo di intervenire accordando quantomeno una proroga nel decreto legge Infrastrutture e di aprire un tavolo di confronto tra Istituzioni e associazioni “Questa misura – sottolinea il presidente Nazionale di Assotir, Anna Vita Manigrasso, – a partire dal prossimo primo ottobre, metterà fuorilegge oltre 200mila veicoli commerciali, nelle regioni Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, e altri 130mila in Lombardia. Stiamo parlando di oltre un terzo dell’intero parco di veicoli commerciali che circola nelle quattro regioni. Tutti questi mezzi dovranno essere sostituiti con veicoli elettrici, ibridi o euro 6, e per farlo serviranno investimenti colossali nell’ordine di un miliardo di euro”.

“Siamo certamente d’accordo con l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale del settore – aggiunge il segretario generale, Claudio Donati. – Ma questa norma delinea uno scenario semplicemente impraticabile per i trasportatori. Senza contare che i nuovi divieti riguardano tutti i veicoli fino a 12 tonnellate di massa, e di conseguenza colpiscono anche gli operatori che dalle diverse zone d’Italia, ogni giorno, percorrono le aree interdette agli Euro 5”.

Il segretario generale chiede quindi che “la politica intervenga immediatamente per disinnescare quella che appare come una vera e propria bomba, che la categoria non è in grado di sostenere. Occorre intervenire già nel Decreto-Legge Infrastrutture, che in queste ore è all’esame in queste della Camera, per avere quantomeno una proroga ragionevole. E, nel frattempo, occorre aprire un tavolo di confronto tra Istituzioni e rappresentanze degli operatori, per affrontare la delicata questione e concordare proposte sostenibili per tutti” conclude Donati.