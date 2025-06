Doppio sciopero a Milano: disagi ferroviari il 16 e 20 giugno, ecco cosa sapere

Giugno si prospetta un mese difficile per i pendolari milanesi e lombardi che utilizzano il treno. Sono infatti in programma due scioperi ferroviari a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro: lunedì 16 giugno e venerdì 20 giugno. È fondamentale prepararsi in anticipo per limitare i disagi.

Lunedì 16 giugno: sciopero Trenord, fasce orarie garantite

Il primo sciopero, indetto da Osr Orsa Ferrovie, interesserà esclusivamente il servizio di Trenord. L’agitazione avrà una durata di 23 ore, iniziando alle 3:00 del 16 giugno e terminando alle 2:00 di martedì 17 giugno.

Durante queste 23 ore, i treni Trenord potranno subire variazioni, cancellazioni o soppressioni. Tuttavia, sono previste delle fasce orarie di garanzia in cui i convogli dovrebbero circolare regolarmente, come stabilito dalla normativa vigente. Generalmente, le fasce garantite coprono:

Dalle 6:00 alle 9:00

Dalle 18:00 alle 21:00

Si raccomanda vivamente di controllare gli avvisi ufficiali di Trenord nei giorni precedenti lo sciopero per confermare le fasce garantite e lo stato del proprio treno.

Venerdì 20 giugno: sciopero generale con impatto nazionale

A soli quattro giorni di distanza, un secondo sciopero, questa volta di livello nazionale, è stato indetto da Cub, Sgb e Usb. Questa mobilitazione generale coinvolgerà diverse categorie, inclusi i trasporti ferroviari.

Il servizio ferroviario sarà nuovamente interrotto dalle 21:00 di giovedì 19 giugno fino alle 20:59 di venerdì 20 giugno. In questo caso, lo sciopero riguarderà principalmente Trenitalia, causando potenziali disagi non solo in Lombardia ma sull’intera rete ferroviaria nazionale.

Anche per lo sciopero del 20 giugno saranno applicate le fasce protette, sebbene con modalità che potrebbero differire rispetto agli scioperi regionali. Trenitalia dovrebbe pubblicare un elenco aggiornato dei treni garantiti sul proprio sito ufficiale, che si consiglia di consultare attentamente.

Mezzi ATM regolari a Milano

Una buona notizia per chi si sposta all’interno della città: i mezzi gestiti da ATM (metropolitana, autobus e tram) non saranno interessati da nessuno dei due scioperi. Ciò significa che il trasporto pubblico locale a Milano dovrebbe funzionare regolarmente sia lunedì 16 che venerdì 20 giugno. È sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti dell’ultima ora.

Perché si sciopera?

Le ragioni dietro queste proteste sono diverse:

Lo sciopero di Trenord del 16 giugno è una rivendicazione regionale di Osr Orsa Ferrovie, incentrata sulle condizioni lavorative e la gestione del personale .

del 16 giugno è una rivendicazione regionale di Osr Orsa Ferrovie, incentrata sulle . Lo sciopero generale del 20 giugno è una mobilitazione più ampia promossa da Cub, Sgb e Usb, con richieste di maggiori tutele per i lavoratori, aumenti salariali e una revisione delle politiche occupazionali.

Come prepararsi e restare informati

Per affrontare al meglio queste giornate di sciopero, la pianificazione è essenziale:

Controlla gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali di Trenord e Trenitalia .

sui siti ufficiali di e . Valuta soluzioni di trasporto alternative , come il car sharing, autobus a lunga percorrenza o altre opzioni disponibili.

, come il car sharing, autobus a lunga percorrenza o altre opzioni disponibili. Se possibile, programma i tuoi viaggi in giorni diversi , evitando le date degli scioperi.

, evitando le date degli scioperi. Rimani informato tramite le app di trasporto e i canali social ufficiali delle aziende ferroviarie.