Barriere Architettoniche: 5,6 milioni di euro in arrivo

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, IN ARRIVO 5,6 MILIONI DI EURO DESTINATI AI CITTADINI. ASSESSORE FRANCO: SOSTEGNO CONCRETO

La Regione Lombardia mette in campo 5,6 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Lo stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“Si tratta di risorse destinate a risolvere problematiche segnalate da persone con disabilità che risiedono in alloggi privati”, spiega l’assessore Franco ricordando che gli interventi “sono fondamentali per consentire a tutti, anche a chi vive una condizione di fragilità, di potersi muovere liberamente in casa propria. Regione c’è e mette a disposizione dei cittadini un contributo concreto per garantire il diritto alla mobilità e dunque in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita. Questo provvedimento testimonia, una volta di più, la nostra attenzione alla dimensione sociale attraverso il sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà”.

Il finanziamento per il biennio 2024/2025 ammonta complessivamente a 5.595.045 euro, di cui 5.085.359 euro di derivazione ministeriale per il 2024 (recentemente trasferite alla Regione) e 509.686 di risorse regionali aggiunte a copertura del 2025. I fondi soddisferanno complessivamente circa 1.670 domande.

Le risorse sono destinate ai Comuni che hanno comunicato i rispettivi fabbisogni a Regione Lombardia attraverso i canali preposti. Terminata la fase istruttoria, Regione destina alle singole Amministrazioni locali le cifre indicate. Sono poi i Comuni a liquidare il contributo ai cittadini e a verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste.

Di seguito i finanziamenti richiesti dai territori suddivisi per provincia per le domande relative al 2024 (totale 5.085.359 euro).

BERGAMO: 647.780 euro;

BRESCIA: 756.195 euro;

COMO: 341.231 euro;

CREMONA: 183.704 euro;

LECCO: 225.281 euro;

LODI: 114.329 euro;

MANTOVA: 283.469 euro;

MILANO: 1.333.218 euro;

MONZA BRIANZA: 355.615 euro;

PAVIA: 262.626 euro;

SONDRIO: 262.246 euro;

VARESE: 319.659 euro.

Per quanto riguarda i 509.686 euro relativi al fabbisogno 2025, nelle prossime settimane sarà conclusa l’istruttoria anche a seguito del completamento delle verifiche da parte dei Comuni.

A QUESTO LINK ELENCO DEI COMUNI SUDDIVISI PER PROVINCE PER LA RIPARTIZIONE FONDI 2024