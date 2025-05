SpinOff: il 7 giugno l’evento gratuito che contrasta la povertà educativa!

Sabato 7 giugno, negli spazi della Fabbrica del Vapore in Via Procaccini, sarà una giornata speciale, aperta a tutta la cittadinanza, per condividere i risultati del percorso di SpinOff – La Fabbrica della Cultura, progetto partito nel 2023 e che continua a costruire legami e comunità.

Si tratta di un lavoro importante che ha coinvolto oltre 2.000 ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, residenti nei diversi quartieri della periferia urbana e culturale di Milano. Laboratori di teatro, circo, arte, musica e sport e altre attività che hanno offerto opportunità di apprendimento, creato comunità, lavorato per scardinare disparità sociali e stimolato creatività, proprio nelle zone dove l’accesso alle opportunità educative extrascolastiche è ridotto.

Alla base del progetto, una lettura critica del territorio milanese — spesso segnato da disuguaglianze, marginalità e scarsa offerta culturale. Per creare nuovi spazi di crescita, si è partiti da ciò che appassiona maggiormente i ragazzi: il corpo in movimento, la musica, la tecnologia, lo sport. Dall’ottobre 2023, il progetto ha operato nei Municipi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 delle periferie di Milano, coinvolgendo scuole e CAM, con particolare attenzione a contesti ad alta presenza di studenti stranieri di seconda generazione e famiglie in condizioni socioeconomiche fragili.

Il 7 giugno sono previsti momenti di incontro e di svago, pensati per coinvolgere tutti i cittadini di Milano e le loro famiglie.

Alle pareti della Sala delle Colonne sarà allestita una mostra fotografica, visitabile dalle 11 alle 18.45. Vengono presentati i ritratti realizzati dal fotografo Max Hirzel durante i laboratori dedicati ai minori stranieri non accompagnati (pubblicati all’interno del libro Io Sono), insieme alle foto fatte dai ragazzi durante i laboratori, e a una serie di scatti che documentano il lavoro di questi due mesi.

Nel corso della giornata si alterneranno momenti di riflessione e attività ludiche, in linea con il lavoro svolto negli ultimi due anni. Sarà un’occasione per dimostrare come arte e cultura possano diventare strumenti di inclusione, ascolto e trasformazione sociale, capaci di nutrire le relazioni tra le persone.

La giornata inizierà alle ore 11.00 con laboratori aperti di circo e giocoleria, che dureranno circa un’ora. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.00, ci si confronterà – all’interno di un workshop – sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nel mondo dei ragazzi. A seguire, verrà presentato il libro “Io Sono”, accompagnato da letture sceniche di alcuni brani interpretati dagli attori di LyraTeatro, che renderanno ancora più vivi e toccanti i racconti autobiografici dei giovani migranti protagonisti della pubblicazione.

Tra le 17.30 e le 18.45 i cittadini saranno invitati ad assistere alle performance dei partecipanti dei laboratori di rap, che si esibiranno con brani originali.

Il progetto è partito nel 2023 grazie all’aggiudicazione del bando pubblico per il Terzo Settore Triennio 2023-2025, indetto da Regione Lombardia. A idearlo è stato il raggruppamento di enti no profit del terzo settore — composto da Lyra Teatro APS, Acea ODV, Altropallone APS, Porto di Mare ODV, Isola Solidale APS, Dora e Pajtimit APS. Associazioni con finalità diverse, che hanno unito le forze con un obiettivo comune: contrastare la povertà educativa e promuovere inclusione, partecipazione e crescita offrendo percorsi educativi, creativi e accessibili.

Il sorprendente successo dell’iniziativa – che ha attirato dieci volte più partecipanti del previsto, passando da 200 a oltre 2000 – conferma quanto sia forte a Milano il desiderio di cultura accessibile e aperta a tutti.

Info progetto https://www.progettospinoff.org/

DOVE: Fabbrica del Vapore – via Procaccini 4, Milano

QUANDO: 7 giugno, a partire dalle ore 11.00