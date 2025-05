Il Comune di Milano lancia l’allarme Takahashia Japonica

Un insetto infestante, conosciuto anche come cocciniglia japonica e cocciniglia dai filamenti cotonosi, ha iniziato ad invadere i parchi cittadini. Le prime segnalazioni giungono da via Albani e via Washington a Milano, mentre l’anno scorso emergevano criticità da via Raffaello Sanzio.

Che cos’è la Takahashia Japonica

Con questo termine si indica una specie di insetto di origine asiatica, appartenente alla famiglia delle Coccidae. Si riscontra in misura prevalente sulle piante ornamentali, dove si assiste alla comparsa dei caratteristici ovisacchi bianchi che vanno a ricoprire i rami degli alberi.

Nonostante la cocciniglia japonica non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo, lo è invece per le specie arboree, che possono subire disseccamenti dei rami. A tal proposito il Comune di Milano, in accordo col Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia, ha predisposto un intervento di monitoraggio per conoscerne la diffusione e stabilire le misure di contenimento da adottare. Alla popolazione,

attraverso una campagna di sensibilizzazione ad hoc, viene chiesto di segnalare la presenza di questi insetti.

La comparsa nel nostro Paese di questa specie è avvenuta nel 2017 a Cerro Maggiore, per poi estendersi nelle vicine province di Monza, Varese e Como.

Ad oggi non risultano morie di alberi colpiti dalla Takahashia Japonica, tuttavia non esistono ancora metodi in grado di debellare tale insetto.

Alessandro Morrone