Sanità: Bertolaso incontra le strutture private accreditate

Rafforzamento del sistema sanitario lombardo nell’ottica di una rinnovata sinergia tra il pubblico ed il privato. Questo l’obiettivo dell’incontro a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, accompagnato dal Direttore Generale del Welfare Mario Melazzini, e i rappresentanti delle principali associazioni della sanità privata accreditata lombarda: Ivan Colombo (Confindustria Lombardia Sanità e Servizi), Michele Nicchio (Aiop Lombardia), Marcellino Valerio (Aris Lombardia) e Pietro Potestio (Anisap Lombardia).

Un confronto aperto e costruttivo, durante il quale si è discusso delle sfide che attendono il sistema sanitario regionale, con particolare attenzione al ruolo svolto dagli erogatori privati.

L’assessore Bertolaso ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato per garantire risposte tempestive e adeguate ai bisogni di cura dei cittadini lombardi. In particolare, ha invitato gli operatori privati ad aumentare il numero di prestazioni erogate in convenzione, con l’obiettivo prioritario di contribuire ancor di più alla riduzione delle liste d’attesa. In uno spirito di reciproca collaborazione, le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana per un nuovo incontro tecnico-operativo per approfondire proposte e concretizzare vari aspetti finalizzati a rafforzare il sistema sanitario lombardo.

“Il confronto con gli operatori privati è fondamentale – ha dichiarato l’assessore Bertolaso al termine della riunione in Regione – . Solo lavorando insieme, in una logica di sistema, possiamo migliorare i tempi di accesso alle cure e garantire ai cittadini lombardi una sanità sempre più efficiente”.