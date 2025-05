Arte e Solidarietà a Monza: “Asta Luce” del Rotary per Save the Children

Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 19.00, presso lo Spazio Manzoni 16 di Monza, si terrà “Asta Luce”, un’asta d’arte benefica promossa dal Rotary Club Monza Villa Reale in collaborazione con la casa d’aste BaseZero e l’associazione MIA – Monza International Art. L’asta sarà ad accesso libero.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: valorizzare il linguaggio dell’arte come strumento di partecipazione e sostenere Save the Children Italia e il suo progetto “Punti Luce”, centri educativi dedicati a bambini e ragazzi che vivono in contesti di vulnerabilità sociale ed economica. Il ricavato netto dell’asta contribuirà all’apertura di un nuovo Punto Luce a Gallarate, in Lombardia.

All’asta saranno battute 67 opere donate da artisti affermati ed emergenti. L’evento sarà fruibile sia in presenza che online, coinvolgendo oltre 6.000 contatti tra collezionisti, rotariani e appassionati.

“Con questa iniziativa vogliamo mettere in circolo bellezza, solidarietà e futuro – dichiara il Rotary Club Monza Villa Reale – e lo facciamo partendo da Monza, con l’ambizione di generare un impatto concreto nella vita di tanti bambini”.

L’evento rappresenta anche un momento di valorizzazione del territorio, grazie al coinvolgimento di realtà culturali come l’associazione Monza International Art fondata dalla socia rotariana Francesca Provetti, e alla scelta di un luogo simbolico e accessibile come lo Spazio Manzoni 16.

Organizzare un evento come Asta Luce è stato possibile solo grazie all’impegno, alla passione e alla competenza di tante persone e realtà che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio. Un ringraziamento sentito va a tutti i soci del Rotary Club Monza Villa Reale, ai volontari, agli artisti che hanno generosamente donato le loro opere, e ai partner che ci hanno accompagnato in questo percorso: BaseZero, MIA – Monza International Art, Salumificio Pizzagalli (https://www.salumificiopizzagalli.it/), Antonella Proto (myartisparadise1822@gmail.com), A.C. BeautyCare (https://mfcarefactory.com/beautycare/).

Anche il mondo dello sport ha deciso di “illuminare il futuro” insieme al Rotary Club Monza Villa Reale. Il portiere dell’AtalantaFrancesco Rossi ha scelto di contribuire alla causa, mettendo all’asta tre maglie ufficiali autografate da tre protagonisti della stagione calcistica italiana: Mateo Retegui, AdemolaLookman ed Éderson. Con il suo gesto, Francesco Rossi dimostra come anche lo sport possa diventare veicolo di cambiamento, capace di sostenere iniziative che guardano al futuro delle nuove generazioni.

Catalogo delle opere e pre-asta online al seguente link: https://www.basezero.it/aste/Asta/?id=112&ids=0

Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna dell’arte e di quella bellezza che, come diceva Dostoevskij, salverà il mondo!

22 MAGGIO 2025 h.19.00 presso Spazio Manzoni 16 Via Manzoni, 16 Monza

INGRESSO LIBERO

Artisti coinvolti: Tina ArtLab, CC ArtLab (Cristina Colombo), Alessia Bartoccetti, Ambra Bonizzoni, Maria Enrica Ciceri, Rino Chiarappa, Danilo Facci, Lucrezia Sofia Gatto, Sofia Altomare Iadarola, Kesh (Marco Baga), Gianfranco Liparulo, Malnato, Aldo Menghevoli, Dimitri Milesi, Roberto Minera, Paolo Monga, Livio Moiana, Diana Pigni, Antonella Proto, Francesca Provetti, Enrico M. Ranaldi, Marco Risolino, Annamaria Roberti, Cinzia Sarcina, Massimiliano Sciuccati, Cristina Stefanoni, Andrea Zannella, Mariachiara Arconte, Franco Baldessari, Milena Bernardini, Marina Berra, Valter Biella, Steve Brave, Franca Cantini, Filippo Chiappara, Raffaele De Leo, Pietro Dell’Aversana, Giulia De Martino, Loi Di Campi, Antonella Di Cristoforo, Saba Ferrari, Pino Jelo, Romeo Mesisca, Alessandro Padovan, Gianluigi Serravalli, Leonardo Spagnolo, Marco Ulivieri, Ivana Ursu, Man WC

Per ulteriori informazioni:

Francesca Provetti

Rotary Club Monza Villa Reale

www.francescaprovettiart.it

info@francescaprovettiart.it

Erica Perego

Rotary Club Monza Villa Reale

www.rotarymonzavillareale.it

rotary.villareale.comunicazione@gmail.com