Linguaggi e mestieri dell’audiovisivo: Summer School gratuita a Milano per 25 giovani

Torna la Summer School di Fondazione Anica Academy ETS, realizzata in collaborazione con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS. Si tratta di un’imperdibile opportunità per i giovanissimi che nutrono la passione per il cinema e le serie, e di un percorso formativo d’eccellenza per approfondire linguaggi, tecniche e competenze del racconto visivo, guidati da esperti qualificati.

La nuova edizione si terrà dal 23 al 27 giugno 2025 a Milano, presso la storica Manifattura Tabacchi, in via Fulvio Testi 121, ed accoglierà fino a un massimo di 25 studenti, frequentanti il terzo o il quarto anno della scuola superiore, di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 19 anni, compiuti entro dicembre dell’anno corrente. Il corso è un day-camp a tempo pieno, dalle ore 10 alle 17, con lezioni frontali e attività di approfondimento. L’iniziativa è completamente gratuita, fatta eccezione delle eventuali spese per vitto, alloggio e trasporti da e per la sede del corso.

Giunta alla terza edizione in assoluto e alla seconda a Milano, la Summer School di Anica Academy ETS darà ai partecipanti la possibilità di scoprire i processi della filiera audiovisiva: dalla nascita dell’idea alla sua realizzazione, passando per lo sviluppo, la produzione e la post-produzione, la distribuzione, e, infine, le attività di comunicazione e marketing. Inoltre, conosceranno il mondo che si cela dietro al prodotto audiovisivo, grazie ad approfondimenti verticali sui mestieri e sulle professioni del cinema tenuti da professionisti del settore. A partire dalla visione di un film italiano di recente uscita, si ricostruiranno i passaggi che hanno portato al risultato finale. In questo modo, il film potrà trasformarsi in chiave d’accesso alla conoscenza di un mondo del lavoro molto articolato e vario, che si nasconde nei titoli di testa e di coda e va oltre le più note figure del regista e dell’attore. Durante la settimana della Summer School è, peraltro, prevista una visita guidata, che si svolgerà durante gli orari del day-camp.

Per partecipare non sono richieste precedenti esperienze (formative o professionali) nell’ambito dell’audiovisivo, solo un forte interesse per questo settore. Possono presentare la loro domanda di ammissione cittadini europei ed extraeuropei, con residenza legale in Italia o con un’ottima conoscenza della lingua italiana, oltre a una conoscenza di base della lingua inglese.

Agli studenti che avranno partecipato almeno al 90% delle lezioni sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e sarà garantito un colloquio di confronto e orientamento alle successive scelte formative in autunno 2025.

Per inoltrare la propria domanda di ammissione basta consultare l’apposita pagina sul sito di Anica Academy ETS: https://www.anicaacademy.org/corsi/anica-academy-summer-school/.

Iscrizione aperte fino al 19 maggio.

Anica Academy ETS è stata creata nel 2020 da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution, a cui si sono uniti nel corso del tempo anche Gaumont Italia, EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS e LABS – Learn Antipiracy Best Skills DI FAPAV. Una realtà guidata dal Presidente Francesco Rutelli, dalla Segretaria Generale Francesca Medolago Albani e dal Direttore Sergio Del Prete, che nasce con l’obiettivo primario di ideare, sviluppare e organizzare percorsi di formazione, di base e altamente specialistici, nelle professioni del cinema e dell’audiovisivo. Si rivolge sia ai professionisti che vogliono perfezionare competenze già acquisite, sia ai giovani diplomati che guardano all’audiovisivo come settore che offre reale possibilità di occupazione qualificata, in linea con conoscenze e capacità. In coerenza con il suo DNA di matrice industriale, la scuola offre l’esperienza sul campo – learning by doing – come uno degli elementi chiave di tutti i corsi, declinata sulle specificità di ognuno, con particolare attenzione all’orientamento e accompagnamento verso ulteriori specializzazioni o verso il mondo del lavoro per i più giovani. Le principali aziende del settore e le Associazioni di categoria sono coinvolte nei corsi di Anica Academy ETS, tra cui WIFTMI, Cartoon Italia, WGI, 100autori, Motion Picture Association.

Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS è la fondazione di impresa di Edison Spa, nata dalla volontà di contribuire a generare impatto e innovazione sociale insieme alle comunità e alle organizzazioni con cui si relaziona, mettendo al centro le nuove generazioni.

Fondazione ha nella propria mission supportare ragazze e ragazzi e accompagnarli verso l’età adulta, dando loro spazi di ascolto, azione, espressione e opportunità concrete di crescita, individuando in particolare nella partecipazione culturale e nella pratica sportiva due ambiti primari per il loro coinvolgimento, favorendo l’attività delle organizzazioni del terzo settore, delle associazioni sportive e culturali, delle istituzioni e del mondo della ricerca, agendo in modo integrato e prossimo ai bisogni sociali dei ragazzi.

Dal 2024 Fondazione EOS è partecipante aderente di Anica Academy rafforzando così il proprio impegno nel promuovere l’inclusione dei ragazzi e ragazze nell’ambito dell’audiovisivo, permettendo loro di conoscerne le professionalità e le innovazioni, valorizzando il mondo del cinema e della cultura come importanti ambiti primari di attivazione delle nuove generazioni.