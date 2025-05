Torna il Tour della Salute

Presentata a Milano la settima edizione dell’evento che toccherà 15 città italiane proponendo consulti gratuiti e attività aggregative

Torna nelle piazze italiane il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, che dal 2018 ad oggi ha effettuato circa 60mila consulti medici gratuiti, svolgendo un’importante funzione di supplenza. In una fase in cui molti cittadini fanno fatica ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, infatti, gli screening effettuati nelle piazze hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per migliaia di persone ignare. La prevenzione, oggi più che mai, diventa dunque fondamentale: per l’individuo e per l’intera collettività. Con tale rinnovata consapevolezza ASC Attività Sportive Confederate, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il contributo non condizionato di EG STADA Group, promuove la settima edizione del Tour della Salute, che quest’anno si avvale anche del patrocinio concesso dalla Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, con il comune obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’aderenza terapeutica.

Le finalità e i contenuti della manifestazione sono stati illustrati questa mattina a Milano, a Palazzo Bovara, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Guido Bertolaso (Assessore al Welfare Regione Lombardia), Claudio Cricelli (Presidente emerito Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie), Luca Stevanato (Presidente nazionale ASC), Roberto Volpe (membro consiglio direttivo SIPREC e Vice presidente comitato tecnico scientifico Tour della Salute), Salvatore Butti (General Manager & Managing Director EG STADA Group), Maria Assunta Martino (Founder e Responsabile nazionale Tour della Salute) e Daniela Marotto (Past president Collegio Reumatologi Italiani). In apertura, dopo i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi, la notizia più attesa: sono state infatti svelate le 15 nuove tappe del Tour della Salute, che quest’anno inizierà il suo lungo viaggio il 17 maggio, da Cremona, per concluderlo il 26 ottobre a Frosinone. Nel mezzo Foligno (PG), Castelfranco Veneto (TV), Pesaro, Prato, Forlì, Rovereto (TN), Novara, Olbia (SS), Brindisi, Pescara, Caserta, Cosenza e Messina. Nel corso di ogni tappa, che durerà due giorni, dal sabato mattina alla domenica sera, sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell’equilibrio. La novità di quest’anno è lo sportello dedicato alla salute orale. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione.

Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità.

Al termine della conferenza stampa di presentazione, è stata data la possibilità, ai giornalisti intervenuti, di sottoporsi ad alcuni degli screening proposti nell’ambito della manifestazione.

Guido Bertolaso (Assessore al Welfare Regione Lombardia): “Le iniziative finalizzate ad avvicinare chi si occupa della tutela della salute ai cittadini sono sempre benvenute in questa regione, nella quale ci sono tante realtà della società civile che si organizzano e promuovono eventi, stimolando le istituzioni pubbliche su questi temi. I temi della prevenzione e degli stili di vita sono particolarmente importanti, innanzitutto nell’ottica di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, ma anche perché certe cattive abitudini generano costi sul sistema sanitario. Costi che prima o poi, purtroppo, non riusciremo più a sostenere”.

Luca Stevanato (Presidente nazionale ASC Attività Sportive Confederate): “Da diversi anni, con entusiasmo e convinzione sempre crescenti, ASC promuove il Tour della Salute: il rapporto tra sport e salute è ormai certificato dalla comunità scientifica e ha il suo trait d’union nel concetto di prevenzione, su cui si basa il Tour della Salute, declinato in varie forme: anno dopo anno registriamo una grande partecipazione dei cittadini ai consulti e ai controlli medici, senza dimenticare la promozione dell’attività motoria, asset principale di ASC, che rappresenta il primo strumento per preservare salute e benessere psicofisico”.

Salvatore Butti (General Manager & Managing Director EG STADA Group): “Nonostante la prevenzione ricopra un ruolo fondamentale per la salute, consentendo di intervenire tempestivamente nella gestione di molte malattie, oggi molte persone rinunciano a sottoporsi a controlli per difficoltà di accesso o per motivi economici, come emerso anche dalle ultime edizioni del nostro STADA Health Report. Nello stesso tempo, l’aderenza e la persistenza alla terapia continuano a rappresentare una sfida cruciale non solo per il singolo cittadino ma anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di temi che noi di EG STADA sentiamo molto vicini e che ben si sposano con la nostra purpose, ‘Prendersi cura della salute delle persone come partner di fiducia’”.

Roberto Volpe (Vice presidente del comitato tecnico scientifico): “Il fatto che un’alimentazione scorretta rappresenti il principale fattore di rischio cardiovascolare, sottolinea l’importanza della prevenzione che, chiaramente, significa anche svolgere attività fisica e non fumare. E il sano stile di vita è alla base del nostro obiettivo: longevità in buona salute fisica e mentale”.

LE 15 TAPPE

Lombardia (Cremona 17/18 maggio); Umbria (Foligno 24/25 maggio); Veneto (Castelfranco Veneto 31 maggio/1 giugno); Marche (Pesaro 7/8 giugno); Toscana (Prato 14/15 giugno); Emilia Romagna (Forlì 21/22 giugno); Trentino Alto Adige (Rovereto 28/29 giugno); Piemonte (Novara 6/7 settembre); Sardegna (Olbia 13/14 settembre); Puglia (Brindisi 20/21 settembre); Abruzzo (Pescara 27/28 settembre); Campania (Caserta 4/5 ottobre); Calabria (Cosenza 11/12 ottobre); Sicilia (Messina 18/19 ottobre); Lazio (Frosinone 25/26 ottobre).