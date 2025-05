La raccolta firme dei Patrioti Italiani: «Siamo stanchi di questa politica» 

Una grande voglia di cambiamento è andata in scena in piazza Bottini nel pomeriggio di questo sabato. Il presidio è stato organizzato dal Comitato Sicurezza per Milano e da Patrioti Italiani, un movimento popolare che pone l’accento sulla sicurezza nelle strade. Questo presidio è stato senza dubbio un successo: più di cento persone sono accorse in piazza per dare il loro contributo alla causa. La manifestazione è stata organizzata dopo l’aggressione a Thomas Sbriglio, un ragazzo che si impegna, da tempo, per combattere lo spaccio e il degrado nei luoghi pubblici a Milano.

E, badate bene, non c’è stata persona che abbia incitato alla violenza. Gli interventi di Frank Mascia, presidente di Patrioti Italiani, e dei ragazzi del Comitato sono stati all’insegna del rispetto altrui, condannando in ogni modo però la violenza. Il presidio è stato anche un’occasione per promuovere una raccolta firme (che ha raggiunto un centinaio di adesioni), che chiede di rafforzare il numero delle forze dell’ordine presenti a Lambrate.

«Il nostro movimento – dichiara Frank Mascia – raggruppa liberi cittadini, che si sono stufati di essere presi in giro da queste istituzioni. Il nostro compito è quello di segnalare e intervenire qualora ci fosse un bisogno. Stiamo organizzando anche dei corsi di autodifesa per dotare la gente della preparazione necessaria in caso di eventuale aggressione.»