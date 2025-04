Sergio Ramelli: Inizio Celebrazioni per il 50º Anniversario Direzione musicale di Alberto Veronesi

Oggi, martedì 29 aprile, alle ore 15.00, in occasione dell’inizio delle Celebrazioni per il 50º anniversario della scomparsa di Sergio Ramelli, il Maestro Alberto Veronesi dirigerà il celebre brano “I Crisantemi” di Giacomo Puccini, scritto nel 1890 per commemorare la morte di Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta.

La scelta del brano, intenso e carico di pathos, intende onorare la memoria di Sergio Ramelli con il linguaggio universale della musica, capace di trasmettere emozioni e valori oltre il tempo.

Dichiarazione del Maestro Alberto Veronesi:

“La musica è il linguaggio più alto e puro con cui l’umanità può onorare la memoria di chi ha pagato con la vita il coraggio delle proprie idee. Celebrare Sergio Ramelli con l’arte e con la bellezza di un capolavoro pucciniano come ‘I Crisantemi’ significa ricordare il valore della vita, della dignità e della libertà, oltre ogni divisione. È un gesto di umanità, di verità e di speranza.