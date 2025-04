Il commento di Luciano: posticipi della 34a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, si è conclusa ieri la 34a giornata di serie A, con 3 posticipi:

Udinese-Bologna 0-0

ll Bologna di Italiano (squalificato e in tribuna) non va oltre il pareggio nel primo dei tre posticipi del lunedì, contro l’Udinese. Al “Bluenergy Stadium” si conta una traversa per parte, con Davis e Orsolini, e più occasioni per i padroni di casa, reduci da 5 ko di fila. Rossoblù che salgono solo a 61 e chiudono il turno fuori dalla zona Champions a beneficio della Juventus, quarta a quota 62. Tutto questo in attesa della Lazio, impegnata contro il Parma, che sorprendentemente va in doppio vantaggio all’Olimpico, ma poi si fa rimontare da un grande Pedro.

Lazio-Parma 2-2

Spettacolo, partita pazzesca allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti non vogliono perdere il treno per il 4° posto, che vuol dire qualificazione alla Champions L. 2025/2026; i ducali vogliono azzannare la salvezza. La squadra di Cristian Chivu parte decisamente meglio: il Parma, dopo lo sgambetto alla Juventus, manda in crisi pure una distratta Lazio. La formazione di Baroni parte con la testa sconnessa nonostante l’importanza della partita e va subito sotto. Gli ospiti la sbloccano grazie a Ondrejka, che mette a segno la doppietta personale, esattamente all’alba dei due tempi, complice la situazione per i biancocelesti. Ma poi Pedroentra e segna a sua volta una doppietta, che nega la vittoria alla squadra di Baroni, che però vede il treno Champions allontanarsi. Il Parma di Chivu ferma un’altra big ma stavolta non riesce a portare a casa i tre punti.

H.Verona- Cagliari 0-2

Vince il Cagliari, una partita lunga, difficile, faticosa e soprattutto fisica: la decide Pavoletti nel primo tempo, poi Deiola raddoppia in extremis. Può gioire Nicola: è ormai quasi matematica l’ennesima salvezza della sua carriera, mentre il Verona ancora non può rilassarsi. Rimangono a sette lunghezze dal diciottesimo posto gli uomini di Zanetti, con solo quattro partite mancanti alla fine del campionato.

Appuntamento a venerdì 2 maggio per l’anticipo della 35a giornata, con la sfida tra Torino e Venezia.

Arrivederci e buon primo maggio!