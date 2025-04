Rocca (Fdi): Palazzine Liberty siano presidio sicurezza quartiere

“Le Palazzine Liberty di viale Molise, nate per il macello di Milano, in tempi recenti abbandonate e occupate abusivamente dal centro sociale Macao e da immigrati irregolari, sgomberate e in attesa di riqualificazione, possono garantire un presidio per la sicurezza del quartiere Calvairate e del Municipio 4. Uno degli edifici storici può essere destinato alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale per migliorare la vivibilità del territorio e contrastare l’illegalità e il degrado diffusi. È da considerare la posizione strategica delle Palazzine, in circonvallazione, a pochi metri dalla stazione del passante ferroviario Porta Vittoria, tra i quartieri Calvairate, Corsica e 22 Marzo. C’è bisogno di più sicurezza”.

Così Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano per Fratelli d’Italia, commenta l’approvazione in Giunta delle linee di indirizzo per la valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale delle Palazzine Liberty di viale Molise.