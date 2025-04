Il Parlamento ricorda Papa Francesco

Le Camere riunite nell’aula di Montecitorio hanno osservato ieri un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso, per commemorare Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile.

“La sua presenza in piazza San Pietro domenica scorsa, circondato dall’amore dei fedeli, resterà uno dei momenti più commoventi ed emozionanti dei suoi 12 anni di pontificato. Con le ultime forze, Papa Francesco è voluto essere presente per salutare tutti di persona. Un’ultima volta! Tutta la potenza della Sua eredità spirituale credo possa essere riassunta in questo gesto in cui offre la sua sofferenza come atto d’amore, di fede e di speranza”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della commemorazione congiunta di Camera e Senato in aula a Montecitorio.

“E questo Suo ultimo incontro nel giorno della Resurrezione, si ricollega idealmente – ha affermato il presidente del Senato – all’immagine di papa Francesco in quella stessa piazza, sempre nella Basilica di San Pietro, vuote a causa della pandemia Covid. Una immagine che non era però quella di un uomo solo, anzi! Papa Francesco era la risposta più eloquente alla solitudine del mondo. Un invito a vincere le barriere dell’isolamento, riscoprendosi comunità unita nel cuore e nella speranza”. “Ricordo ancora, veramente con profonda emozione, la sua inaspettata visita in Senato. La prima volta di un Papa a palazzo Madama dove venne per rendere omaggio al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Fu un commovente momento di grandissima umanità ma anche di grandissima semplicità, e allo stesso tempo fu anche però un gesto di enorme significato istituzionale”, ha detto il presidente Ignazio La Russa.

“Lo ringrazio e lo ringraziamo per il messaggio di amore, di fede e di impegno che con il suo esempio, le sue parole e la sua vita ci ha lasciato. Ci ha lasciato con questo enorme lascito che è quello della speranza di averci saputo indirizzare verso un futuro di pace, di pace e di spiritualità. Grazie papa Francesco”, ha concluso La Russa.

Dopo gli interventi dei presidenti delle Camera Lorenzo Fontana e del Senato Ignazio La Russa un rappresentante per gruppo e, a nome del governo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per Fdi il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, per il Pd la segretaria Elly Schlein, per M5s il presidente Giuseppe Conte, per Forza Italia il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, per la Lega Simonetta Matone, per Italia Viva il presidente Matteo Renzi, per Avs la capogruppo alla Camera Luana Zanella, per Azione Elena Bonetti, Per Noi Moderati il leader Maurizio Lupi.