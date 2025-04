Morte Papa Francesco: oggi messa in suffragio in Duomo “Testimonianza di amore”  

Oggi 22 aprile, alle 17.30, nel Duomo di Milano, Messa di suffragio presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini: diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), Radio Marconi e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.

Anche su Radio Marconi una programmazione speciale: martedì 22 aprile dalle 7 diretta no stop dedicata al Pontefice.

VESCOVI LOMBARDI: CORAGGIOSA E RADICALE TESTIMONIANZA AMORE FINO ALL’ULTIMO

– «Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco i Vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita. Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua». Così in una dichiarazione congiunta l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, metropolita di Lombardia, e di tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda (Cel) per la morte di Papa Francesco. (Oltre monsignor Delpini quindi monsignor Francesco Beschi, Diocesi di Bergamo; monsignor Marco Busca, Diocesi di Mantova; cardinal Oscar Cantoni, Diocesi di Como; monsignor Maurizio Gervasoni, Diocesi di Vigevano; monsignor Daniele Gianotti, Diocesi di Crema; monsignor Maurizio Malvestiti, Diocesi di Lodi; monsignor Antonio Napolioni, Diocesi di Cremona; monsignor Corrado Sanguineti, Diocesi di Pavia; monsignor Pierantonio Tremolada, Diocesi di Brescia).