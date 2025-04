Grande convegno di ConfapiD per la “Giornata Nazionale del Made in Italy”, il 15 aprile 2025

“Made in Italy e internazionalizzazione”: molti i temi toccati e gli spunti di riflessione

Non ci poteva essere sede più adatta del seicentesco Palazzo Cusani, con la sobria eleganza della sua facciata barocca, in via Brera, nel cuore della Milano storica, per ospitare il grande evento organizzato da Confapi Donna in occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy”, indetta il 15 aprile 2025. Alla Presidente di Confapi Donna Milano, Serena Giovine, il merito di questo importante convegno, intitolato “Made in Italy e internazionalizzazione”, che ha visto coinvolti figure istituzionali, in primis lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, che ha messo a disposizione le sale del Palazzo, esponenti delle piccole e medie imprese, formatori e consulenti del lavoro. Sono intervenuti anche il Presidente di Confapi Milano, Nicola Spadafora e la Presidente Nazionale di Confapi Donna, Brigitte Sardo.

I temi toccati sono cruciali per il mondo dell’imprenditoria, a cominciare dalla inutile e pressante complessità della burocrazia e del fisco italiano, che tanto tempo ed energie sottraggono a coloro che decidono di scommettere sulle loro idee proprio nel loro amato Paese. L’Italia, conosciuta nel mondo come il Paese della creatività e della Bellezza, frena la libera iniziativa e la voglia di innovare a causa del macigno dei tributi che grava sugli imprenditori, non solo per la pesantezza degli oneri richiesti, ma anche per la difficoltà ad adempiere ad essi e a tutte le minuzie legislative di carattere normativo. È un annoso problema, questo, che giustamente, ancora una volta, si è voluto portare all’attenzione delle istituzioni perché snelliscano contributi e procedure in modo da creare un terreno fertile per la produttività e la realizzazione di progetti innovativi, che sono il cuore pulsante di una nazione e della sua crescita.

Un altro tema di grande rilievo è stato poi quello della formazione: c’è ancora un grande divario tra la preparazione fornita dalle scuole superiori e dalle università e le figure di cui le imprese necessitano per crescere. Una questione fondamentale che, da un lato, non permette alle aziende di svilupparsi come vorrebbero, dall’altro, lascia vacanti posti di lavoro preziosi. Sono le stesse aziende che stanno, in molti casi, impegnandosi concretamente per risolvere questo problema accordandosi con scuole come Acof Moda Milano, che si occupa di corsi di formazione gratuiti in ambito moda-abbigliamento, rivolti a giovani in uscita dalla terza media e dalle scuole superiori. In collaborazione con la Fondazione Cosmo, Acof organizza corsi I.T.S. Istruzione Tecnica Superiore, di durata biennale, cofinanziati da Regione Lombardia, Ministero dell’istruzione e Fondo Sociale Europeo, fornendo competenze professionali secondo una didattica esperienziale, in accordo con le esigenze provenienti da imprese del settore, in modo da assicurare un immediato inserimento lavorativo agli studenti che completano il percorso di studi, con soddisfazione sia da parte loro che da parte delle stesse aziende, che possono contare su giovani preparati e motivati.

Si è messa poi in luce l’importanza della digitalizzazione all’interno delle imprese per l’obiettivo imprescindibile della loro internazionalizzazione, in modo che il Made in Italy possa espandersi più agevolmente nel mondo globalizzato.

Fondamentale anche il filo rosso che lega prevenzione, cura e impresa: la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro hanno un posto centrale. Il benessere dei lavoratori in azienda è percepito in tutta la sua importanza, tanto che Luca De Lucia, della LILT, Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, ha avuto ampio spazio e, nel suo intervento, ha spiegato il lavoro che compie, in accordo con Confapi Donna, nelle imprese: portare l’informazione necessaria alla prevenzione all’interno delle aziende, a partire dall’alimentazione e dallo stile di vita corretto; inoltre, offrire accesso agli screening a prezzi convenzionati. La consapevolezza di cosa bisogna fare per mantenersi in salute va quindi di pari passo con i controlli medici periodici a scopo preventivo.

Queste tematiche vedono uniti e solidali tutti gli imprenditori. Poi, ciascuno, a seconda del ramo in cui lavora, ha portato la propria testimonianza imprenditoriale, esponendo i propri progetti,gli ostacoli incontrati e superati e quelli ancora presenti, fornendo spunti di confronto e riflessione a tutti i presenti per il raggiungimento dei propri obiettivi. Hanno preso la parola sia aziende tramandate di generazione in generazione, come “Carlo Pignatelli”, marchio storico dell’alta sartoria da uomo o “Toscanini”, che produce portabiti personalizzati dal Secondo Dopoguerra, ma anche molte start-up come “Steve’s”, nata da un’idea dei due giovani fratelli Giulia e Filippo Gandini, che dal 2022 producono sneakers con gli scarti di buccia di mela, impreziosite da inserti di velluto o pelle, recuperati tra i materiali di scarto di altre industrie calzaturiere. Un’idea originale all’insegna della sostenibilità.

Uno sguardo rivolto al futuro arriva da Alessandro Farina che, con la sua azienda di droni “Dasù SRL” il cui nome, con una punta di autoironia, è anche un programma, propone l’intervento di macchine volanti laddove dovrebbe lavorare l’uomo, con un grande rischio per la propria incolumità: una gamma di soluzioni operative con l’obiettivo della sicurezza, da cui peraltro nasce una nuova professione, non solo quella del produttore di droni ad alta specializzazione funzionale, ma anche quella del pilota di droni. C’è poi chi racconta le storie del Made in Italy, come “MyNatane” di Barbara De Poli, che confeziona brevi cammei ad alto potenziale comunicativo, portando sui social video incisivi di brand artigianali e creativi con uno story-telling ad hoc.

Il convegno, molto denso di idee, proposte e interventi da ogni ambito dell’imprenditoria nazionale, ha avuto un momento di leggerezza nello spettacolo offerto dalla sfilata di magnifici abiti da sposa, accompagnata da brani di musica classica dal vivo al pianoforte, di un altro giovane marchio, “The wedding Lab” di Giulia Biffis.

Alla fine, la Presidente di ConfapiD, Serena Giovine, ha consegnato targhe-premio ad alcune aziende selezionate per meriti particolari.