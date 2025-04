Regione Lombardia sostiene accesso a credito delle Pmi con minibond

Regione Lombardia mette in campo uno strumento per agevolare l’accesso al credito delle piccole medie imprese. Si tratta dei ‘Basket Bond Lombardia’, una misura da 32 milioni di euro voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare gli investimenti e i piani di sviluppo delle pmi lombarde.

Attraverso i ‘Basket Bond Lombardia’, la Regione sostiene l’accesso a forme di credito alternativo da parte delle pmi che intendono emettere un minibond per finanziare, da un lato, progetti con ricadute positive sulla filiera di approvvigionamento, e dall’altro progetti che riguardano la sostenibilità ambientale ed energetica e l’economica circolare.

“Il sostegno di Regione al sistema lombardo delle piccole e medie imprese – ha sottolineato Guidesi – comprende anche il tema credito, che resta assolutamente decisivo. Grazie a questa misura mettiamo a disposizione una forma di garanzia regionale finalizzata a supportare le aziende che investono sul futuro, con la prospettiva di consolidare e incrementare la propria competitività e il posizionamento sul mercato”.

È possibile presentare le domande sulla piattaforma ‘Bandi e Servizi’ del portale di Regione Lombardia fino alle ore 14 del 29 maggio 2026, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. Possono partecipare le pmi aventi una sede operativa, oggetto dell’intervento, in Lombardia al momento della concessione della garanzia regionale. Altri requisiti riguardano parametri attinenti al rating e ai bilanci. I minibond emessi dalle singole imprese emittenti devono avere un valore minimo di 1,5 milioni di euro, con limite massimo di 10 milioni di euro per azienda emittente.